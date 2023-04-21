馬克西25分剪下籃網 76人季後賽首輪聽牌

（法新社紐約20日電） 76人、籃網今天激烈拚鬥，兩隊各有1人被驅逐出場，76人靠馬克西攻下25分，加上恩比德終場前賞給籃網一記致命的「麻辣鍋」，最終客場102比97贏球，在NBA季後賽首輪以3比0「聽牌」。

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美國職籃NBA季後賽首輪，費城76人在主場打完系列賽前兩戰後，以2比0領先布魯克林籃網，兩隊今天移師籃網主場進行第3戰，76人想拚「聽牌」，籃網則盼扳回一城。

兩隊在勢在必得的情況下，開賽不到3分鐘就在籃下發生衝突。籃網的克萊克斯頓（Nic Claxton）在一次空中接力灌籃後，得理不饒人的跨過76人倒在籃下的恩比德（Joel Embiid），氣不過的恩比德一腳往克萊克斯頓胯下踢去。裁判在檢視當下的畫面後，吹了克萊克斯頓技術犯規，恩比德則被判一級惡性犯規。首節76人靠馬克西（Tyrese Maxey）攻下12分帶領，以32比28領先

次節76人在馬克西砍進三分球後，以51比40領先籃網達兩位數。上半場76人在馬克西攻下15分，哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）分獲12分、10分的聯手帶領下，以58比47領先地主籃網。

下半場開打，籃網布里吉斯（Mikal Bridges）砍進三分球，並兩次灌籃成功，加上克萊克斯頓成功的「3分打」，拉出19比5開局，以66比63將比分超前。76人一度靠哈登切入後的得分和梅爾頓（De'Anthony Melton）的三分球扳平，但籃網丁威迪（Spencer Dinwiddie）砍進三分球再要到領先。

哈登在第3節剩下13.1秒時切入，揮肘打到防守球員的重要部位，被認定是二級惡性犯規，因此被驅逐出場。籃網靠單節35比18的攻勢，3節打完後以82比76超前。

末節，克萊克斯頓灌籃得手後，對恩比德「嗆聲」而吞下他本場比賽的第2次技術犯規，因此也被罰出場。籃網在歐尼爾（Royce O'Neale）籃下補進後一度領先5分，但馬克西連拿8分助76人超前。丁威迪終場前8.1秒的上籃，挨了恩比德一記麻辣鍋，加上籃網終場前6.1秒的發球又發生失誤，讓76人最終以5分之差帶走勝利。

76人在季後賽連拿3勝後，在7戰4勝制的系列賽以3比0「聽牌」，兩隊接下來將於23日繼續在籃網主場進行第4戰，76人最快可在當天晉級。

馬克西此役攻下76人全隊最高的25分，今天被判二級惡性犯規被驅逐出場的哈登，拿下21分、5籃板、4助攻，哈里斯貢獻了15分，恩比德有14分、10籃板的雙十成績，並有2阻攻、2助攻、1抄截的表現，板凳出發的梅爾頓則有13分進帳。

籃網的布里吉斯今天攻下全場最高26分，丁威迪、強森（Cameron Johnson）分獲20分、17分，此役吞下兩次技術犯規被罰出場的克萊克斯頓有18分、4籃板、2助攻進帳。

© 2023 AFP