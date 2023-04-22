NBA多倫多暴龍隊錯失季後賽 總教練納斯被炒

（法新社蒙特婁21日電） 美國職籃NBA多倫多暴龍隊無緣季後賽，總教練納斯（Nick Nurse）今天遭球隊開除。納斯曾帶率龍隊奪得2019年總冠軍，還是2020年NBA年度最佳教練。

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暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）宣布這項異動。他表示在例行賽41勝41敗、附加賽輸給芝加哥公牛隊之後，球隊需要「重啟」。

尤基利說：「決定作出這樣的調整既不容易也不輕鬆，特別是對一位帶給球隊重大歷史成就、扮演率球隊度過諸多艱難時刻穩固舵手的人。」

「但對我們來說這是一個重啟、重新聚焦、安排人員和球員的機會，好讓我們實現贏得下一個冠軍的目標。」

現年55歲、美國籍的納斯曾在歐洲執教11個賽季，帶領伯明翰（Birmingham）與曼徹斯特（Manchester）奪得英國聯賽冠軍。他是在2013年加入暴龍擔任凱西（Dwane Casey）的助理教練，並在暴龍2018年季後賽第二輪遭橫掃後，接替凱西擔任總教練。

納斯2019年率暴龍擊敗兩度衛冕的勇士隊拿下總冠軍，2020年獲選為NBA年度最佳教練。

不過暴龍2021年無緣季後賽，去年季後賽首輪又輸給費城，本季稍早於附加賽時又在主場浪費19分領先優勢敗給公牛，再次被摒除於季後賽門外。

納斯帶領暴龍隊的5個賽季中，戰績為227勝163敗。

據報導，上賽季曾帶領波士頓塞爾蒂克隊打進NBA總決賽的烏度卡（Ime Udoka），將是暴龍新帥的熱門人選之一。

© 2023 AFP