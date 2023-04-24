吉田正尚全壘打連發 單局兩轟比肩歐提茲等紅襪傳奇

（法新社密爾瓦基23日電） MLB紅襪陣中的日籍強打吉田正尚，今天在對釀酒人之戰的8局上半，單局揮出包括一支滿貫炮在內的兩支全壘打，讓球隊12比5後來居上帶走勝利。

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美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪客場挑戰密爾瓦基釀酒人3連戰的最後一場比賽，紅襪1局上半就靠吉田正尚的高飛犧牲打先馳得點，2上他們再添兩分，以3比0領先。

地主釀酒人4下先靠安德森（Brian Anderson）的全壘打追回1分，5下再靠葉力奇（Christian Yelich）的安打及亞當梅斯（Willy Adames）的犧牲打各添1分。雙方以3比3戰成平手之際，釀酒人7下靠紅襪投手的暴投跑回超前分，以4比3超前。

紅襪8上首名打者特納（Justin Turner）開轟扳平戰局，下一棒的吉田正尚跟着揮出陽春跑，讓球隊5比4超前。康納．王（Connor Wong, 音譯） 在1出局、壘上有兩名跑者的情況下，揮出帶有兩分打點的安打，讓紅襪7比4擴大領先差距。隨後在滿壘的情況下，特納獲保送，擠回紅襪的第8分。

在依舊滿壘的情況下，吉田正尚上場打擊，在看了兩個好球後，他將一記98.6英里四縫線速球擊成界外球，接着他逮中一個84.5英里的滑球，一棒將球送上右外野看台，這支滿貫炮是他單局揮出的第2支全壘打，也是他在大聯盟的第1支滿貫炮，那讓紅襪12比4大幅領先。

29歲的外野手吉田正尚，曾代表日本拿下東京奧運棒球金牌，上個月也幫日本在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）擊敗勁敵美國奪冠。吉田正尚表示，他不記得自己過去曾有這樣的表現。

吉田正尚透過翻譯說：「我很榮幸能被載入史冊，並加入紅襪傳奇之林。」

釀酒人8下雖靠安德森揮出個人單場的第2支全壘打追回1分，但紅襪最終仍以7分之差獲勝。

吉田正尚在去年12月正式加盟紅襪前，幫助日本職棒歐力士猛牛贏得去年的日本一（日本職棒總冠軍）。

吉田正尚成為2013年多倫多藍鳥的安卡納松（Edwin Encarnacion）後，首位能在大聯盟比賽的單局中，揮出包括一發滿貫炮在內兩支全壘打的選手。

紅襪隊史只有3個球員有單局兩轟的紀錄，他們分別是2008年的歐提茲（David Ortiz）、2002年的賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）、1990年的伯克斯（ Ellis Burks）。

吉田正尚說：「今天對我來說真是美好的一天，但我還是要說，球季才剛開始，所以我會持續做好準備，繼續在球季中奮戰。」

同樣在紅襪陣中的台灣選手張育成，此役擔任游擊手，打先發第9棒，他今天有5打數2安打的表現。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

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