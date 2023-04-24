喊不存在的暫停險讓勇士翻船 柯瑞率隊扳平國王

（法新社舊金山23日電） 今天在美國職籃NBA季後賽攻下32分的柯瑞，關鍵時刻喊出「不存在的暫停」，差點讓金州勇士將到手的勝利飛走，所幸他們最終以126比125氣走沙加緬度國王，讓兩隊在系列賽以2比2戰成平手。

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這場比賽末節剩下1分25秒時，魏金斯（Andrew Wiggins）跳投得手，讓勇士126比121將領先拉開到5分。

而接下來最後關鍵時刻柯瑞（Stephen Curry）卻兩次罕見失手，差點把勝利拱手送人。

比賽終了前57秒，勇士本有機會將領先擴大到8分，但柯瑞三分線外空檔的跳投居然落空。

之後柯瑞又在勇士已經沒有暫停可用的情況下喊出暫停，這讓他們吃下技術犯規，也因此讓國王有罰球機會。而在國王的蒙克（Malik Monk）罰進1球後，勇士僅剩4分領先。

之後國王的佛克斯（De'Aaron Fox）再飆進一記三分彈，把勇士的優勢削減至1分。接下來在柯瑞跳投失手後，國王在終場前12.1秒握有最後一波球權。

但在暫停部署過後，2015年曾隨勇士拿下總冠軍，目前效力國王的巴恩斯（Harrison Barnes）選擇在三分線外出手卻未能命中，讓勇士在驚濤駭浪中1分氣走國王。

賽後柯瑞如釋重負地說：「確實有點太粗心…不知道還剩多少暫停，還有幾次關鍵的投籃失手。但我們在最後10秒做到了防守上該做的事。」

「我們守住主場，現在我們要繼續往前邁進。」

國王上半場69比65領先，但下半場開打後，勇士靠單節37比23攻勢，在前3節打完後，反以102比92領先多達10分。

末節國王打出7比0開局，將落後追到剩下3分，之後兩隊不斷拉鋸，也曾互換領先，但雙方領先的分差都不大。

柯瑞攻下勇士全隊最高的32分，湯普森（Klay Thompson）、普爾（Jordan Poole）分獲26分、22分，魏金斯挹注了18分。遭禁賽1場，在今天回歸的葛林（Draymond Green）從板凳出發，有12分、10籃板、7助攻的貢獻。只獲8分的盧尼（Kevon Looney）抓下14個籃板，並送出6次助攻。

國王方面，佛克斯轟下全場最高38分，穆雷（Keegan Murray）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）分獲23分、14分，替補的蒙克、密契爾（Davion Mitchell） 分別拿下16分、12分。

兩隊目前在7戰4勝制的系列賽戰成2比2平手，接下來將於台灣時間27日在國王主場進行第5戰。

© 2023 AFP