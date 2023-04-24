布朗森29分退騎士 尼克季後賽首輪聽牌

（法新社紐約23日電） 靠着布朗森攻下29分的帶領，美國職籃NBA紐約尼克今天102比93擊退克里夫蘭騎士，在季後賽首輪取得3比1「聽牌」優勢。

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布朗森（Jalen Brunson）此役投進5記三分球，另有6籃板、6助攻的成績。

今天贏得系列賽第4戰後，尼克接下來只要在剩下的3場比賽再拿1勝，即可自2013年以來首度闖進東區季後賽次輪。

系列賽第3戰以99比79大勝的尼克，今天次節一度領先多達15分，看似將再度輕鬆贏球。

但上半場打完尼克只領先9分，加上騎士第3節打出單節26比19的反撲，讓尼克3節結束後只剩兩分領先。好在尼克第4節強勢反彈，為這場競爭激烈的比賽畫下句點。

尼克全隊4人得分達兩位數，除布朗森攻下全場最高29分外，巴瑞特（R.J. Barrett）也挹注了26分，哈特（Josh Hart）貢獻了19分，羅賓森（Mitchell Robinson）有12分、11籃板的雙十成績。

兩隊接下來將於台灣時間27日在騎士主場進行系列賽第5戰，尼克最快可於當天晉級。若尼克順利闖過首輪，次輪將面對密爾瓦基公鹿與邁阿密熱火系列賽的勝方，目前熱火以2比1握有領先。

賈蘭德（Darius Garland）攻下騎士全隊最高的23分，並送出10次助攻，艾倫（Jarrett Allen）、勒佛特（Caris LeVert）都拿下14分，莫布里（Evan Mobley）、密契爾（Donovan Mitchell）分別獲得12分、11分，替補的奧斯曼（Cedi Osman）進帳10分。

© 2023 AFP