愛德華茲34分率灰狼扳回一城 避免遭金塊橫掃

（法新社明尼阿波利斯23日電） 包括比賽結束前11.5秒關鍵的三分彈在內，愛德華茲今天在NBA季後賽攻下34分，幫助灰狼於延長賽後，以114比108驚險擊退金塊，避免遭橫掃出局的命運。

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NBA灰狼今天在愛德華茲攻下34分，湯斯、戈貝爾都有雙十演出的情況下，在延長賽後以114比108驚險擊退金塊，在季後賽扳回一城，目前在系列賽1比3落後。

美國職籃NBA西區頭號種子丹佛金塊，在季後賽首輪對上第8種子明尼蘇達灰狼，金塊在前3場比賽拿下3連勝率先「聽牌」，今天繼續在灰狼主場打系列賽第4戰。

面對輸球就要提前「放暑假」的背水一戰，灰狼今天在比賽首節靠愛德華茲（Anthony Edwards）獨得8分的帶領，以24比23領先金塊；次節金塊在高登（Aaron Gordon）獨拿9分領銜下，以52比48逆轉戰情。

下半場的比賽，灰狼在愛德華茲的切入上籃得手後超前，但金塊在莫瑞（Jamal Murray）飆進三分彈後扳平。此時，灰狼連拿7分取得領先，並在前3節打完後以80比74超前。

灰狼末節拉出10比4開局，但金塊回敬6比0攻勢，將落後縮小到6分。此時戈貝爾（Rudy Gobert）籃下放進兩分，並賞了高登一記麻辣鍋，加上康利（Mike Conley）、愛德華茲接連進球，讓灰狼再度握有12分領先。

此時，金塊靠約基奇（Nikola Jokic）和小波特（Michael Porter Jr.）聯手拉出11比0攻勢，將落後縮小到剩下1分，並在高登回敬戈貝爾一記火鍋、約基奇兩罰中1後扳平比分，握有最後一擊的灰狼以失誤收場，讓比賽進到延長。

延長賽兩隊拉鋸，灰狼在落後1分之際，靠亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）連砍兩記三分球和愛德華茲的上籃連下8分，反倒取得7分領先。但莫瑞連進兩球，約基奇也上籃得手，讓金塊僅剩1分落後。關鍵時刻愛德華茲飆進三分球，康利最後4秒的兩罰也全進，最終灰狼6分之差留下勝利。

灰狼今天艱苦拿下勝利，但金塊在系列賽仍以3比1握有「聽牌」優勢，兩隊接下來將於台灣時間26日在金塊主場進行第5戰。

灰狼愛德華茲此役攻下34分，康利貢獻19分、8助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分、11籃板，戈貝爾獲得14分、15籃板，兩人都交出雙十成績單，替補的安德森（Kyle Anderson）則是進帳了11分。

金塊的約基奇今天攻下全場最高43分，並抓下11個籃板，有雙十演出，莫瑞貢獻了19分，小波特、高登分別拿下15分、14分，替補的布朗（Bruce Brown）則有11分進帳。

© 2023 AFP