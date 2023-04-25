詹姆斯繳雙20退灰熊 湖人延長賽後贏球聽牌

（法新社洛杉磯24日電） NBA湖人今天在詹姆斯繳出22分、20籃板的雙20成績帶領下，於延長賽後117比111擊退灰熊，以3比1在季後賽首輪聽牌。

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美國職籃NBA季後賽首輪，西區第7種子洛杉磯湖人在打完前3戰後，在系列賽2比1領先第2種子曼菲斯灰熊，今天他們繼續在主場作戰。

比賽首節，湖人在範德比（Jarred Vanderbilt）包括三分球4投2中在內，6次出手命中4球、獨得10分的帶領下，以29比23取得領先。

次節湖人打出15比7開局，以44比30領先達14分。之後灰熊靠着一波7比0攻勢，將落後縮小到8分差距。灰熊接着在45比54時連拿7分，包括貝恩（Desmond Bane）終場前3.1秒砍進的三分球，這讓湖人上半場僅以54比52領先兩分。

下半場的比賽，灰熊在莫蘭特（Ja Morant）投進兩分後，以66比66扳平戰局。接着他妙傳給提爾曼（Xavier Tillman）灌籃得手，讓灰熊將比分超前。第3節讀秒階段，八村壘（Rui Hachimura）砍進三分球幫湖人追平，但莫蘭特隨即在下一波進攻時，以一個切入後的單手爆扣，讓灰熊3節打完以83比81兩分超前。

末節兩隊不斷拉鋸，灰熊一度領先7分，但湖人在羅素（D'Angelo Russell）接連飆進3個三分球的情況下超前。讀秒階段貝恩的進球雖讓灰熊領先，但詹姆斯（LeBron James）也及時上籃得手，讓兩隊再度平手。在莫蘭特的最後一擊挨了戴維斯（Anthony Davis）一記麻辣鍋後，兩隊104比104讓比賽進到延長。

延長賽戴維斯、詹姆斯相繼進球，讓湖人要到4分領先，灰熊雖曾靠布魯克斯（Dillon Brooks）的灌籃，一度將落後縮小到剩下1分，但戴維斯與詹姆斯又接連進球，讓湖人握有5分領先優勢，並在最終以6分之差留下勝利。

湖人今天贏球後聽牌，兩隊台灣時間27日將於灰熊主場進行的系列賽第5戰交手，湖人最快可於當天晉級。

湖人的詹姆斯有22分、20籃板的雙20成績外，還送出7次助攻，並有2次阻攻；戴維斯有12分、11籃板的雙十演出，另有2助攻、2抄截、4阻攻進帳。芮維斯此役攻下全隊最高23分，羅素、範德比分獲17分、15分，替補的施洛德（Dennis Schroder）有12分進帳。

灰熊的貝恩轟下全場最高36分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）有14分、14籃板的雙十成績，莫蘭特貢獻了19分，提爾曼、布魯克斯（Dillon Brooks）分獲12分、11分。

© 2023 AFP