布克47分轟垮快艇 太陽晉級季後賽次輪對金塊

（法新社鳳凰城25日電） 布克今天在比賽第3節飆進25分、整場比賽獨得47分，率領NBA太陽在下半場逆轉，最終136比130擊退快艇，以系列賽4比1成績取得在季後賽次輪對上金塊的門票。

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美國職籃NBA鳳凰城太陽在季後賽首輪取得3比1聽牌優勢後，今天在主場迎戰洛杉磯快艇。

太陽首節在布克（Devin Booker）、艾頓（DeAndre Ayton）分別拿下10分、9分的聯手之下，以32比30領先。次節快艇靠板凳殺出的郝蘭德（Bones Hyland）獨得9分帶領，單節轟下40分，在上半場打完時，反以70比61超前。

下半場開打後，太陽無情炮轟對手，他們第3節在雙方86比86平手時，拉出一波18比0的猛攻，並在布克單節飆進25分的率領下全軍單節狂轟50分，在3節打完後以111比94領先快艇。

末節快艇在一連飆進4記三分彈後，打出34比19的攻勢，將落後縮小到剩下2分。太陽之後在僅以132比130領先兩分之際，靠布克的進球及杜蘭特（Kevin Durant）兩罰俱中穩住腳步，最終以6分驚險勝出。

太陽今天贏球後，以系列賽4勝1負成績闖進季後賽次輪，接下來將對上早一步以4比1淘汰明尼蘇達灰狼晉級的丹佛金塊。

此役太陽5人得分破十，布克除轟下全場最高47分，還送出10次助攻、抓下8個籃板，杜蘭特貢獻了31分，艾頓有21分、11籃板的「雙十」演出。

快艇全隊7人得分達兩位數，鮑爾（Norman Powell）攻下全隊最多的27分，板凳出發的普朗利（Mason Plumlee）交出20分、10籃板的「雙十」成績單，祖巴奇（Ivica Zubac）有16分、10籃板的「雙十」表現，替補的巴圖姆（Nicolas Batum）則是貢獻19分。

© 2023 AFP