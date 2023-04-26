楊恩砍進致命三分球 老鷹扳倒塞爾蒂克續命

（法新社波士頓25日電） 今天一度落後達13分的老鷹，靠楊恩終場前2.1秒致命的大號三分球，以119比117客場擊敗塞爾蒂克，在NBA季後賽首輪續命，但目前仍以2比3落後。

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在美國職籃NBA季後賽首輪，今天賽前以3勝1負聽牌的波士頓塞爾蒂克在主場迎戰亞特蘭大老鷹，盼能在家挺進次輪。

背水一戰的老鷹，首節靠楊恩（Trae Young）獨得9分帶領，以30比27領先。次節塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）切入上籃後扳平。兩隊44比44平手時，塞爾蒂克拉出19比6攻勢，反倒領先老鷹13分。上半場綠衫軍在布朗強攻23分的情況下，以66比58超前。

塞爾蒂克下半場打出5比0開局，再度握有13分領先優勢，老鷹雖幾度將落後縮小到6分，但都無法進一步拉近。塞爾蒂克在懷特（Derrick White）的跳投、塔特姆（Jayson Tatum）的上籃連下4分後，在3節打完時92比82領先老鷹10分。

末節老鷹在楊恩連砍兩記三分球後扳平，塞爾蒂克靠威廉斯三世（Robert Williams III）籃下擺進兩分重回領先，但楊恩3次罰球全進，讓老鷹1分翻盤。威廉斯三世的上籃雖讓塞爾蒂克超前，不過楊恩在比賽最後15.8秒兩罰俱中，老鷹再以1分領先。

終場前6.1秒，懷特切入造成楊恩犯規，他兩罰俱中讓塞爾蒂克領先1分。眼看就要遭淘汰的老鷹，靠楊恩飆進一記大號三分彈，最終以2分之差逆轉，獲勝後將系列賽戰線延長，接下來將於系列賽第6戰於主場迎戰塞爾蒂克。

老鷹此役5人得分破十，投進致勝一擊的楊恩轟下全場最高38分，並送出13次助攻，柯林斯（John Collins）貢獻22分，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挹注了18分。

塞爾蒂克今天6人得分達兩位數，布朗攻下全隊最高35分，塔特姆雖拿19分，但21次出手只命中8球，關鍵時刻表現精採的懷特則是進帳18分。

© 2023 AFP