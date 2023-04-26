約基奇大三元擊倒灰狼 金塊驚險闖進季後賽次輪

（法新社丹佛25日電） 靠着約基奇交出大三元成績單的率領，金塊驚險以112比109擊敗灰狼，以系列賽4比1的成績闖進季後賽次輪。

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美國職籃NBA丹佛金塊在對上明尼蘇達灰狼的季後賽首輪，打完4場後以3比1聽牌，今天兩隊在金塊主場進行系列賽第5站。

不想提前放暑假的灰狼，今天比賽首節在愛德華茲（Anthony Edwards）與亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）雙雙拿下8分帶領下，以29比22領先。次節金塊在莫瑞（Jamal Murray）獨得12分的帶領下，打出26比18攻勢，在上半場48比47超前。

第3節兩隊幾度互換領先，金塊靠莫瑞的三分彈要到兩分領先後，愛德華茲立刻跳投命中讓灰狼扳平，雙方在3節打完後，以77比77戰成平手。

決勝節灰狼在落後5分之際，靠亞歷山大-沃克的三分球和愛德華茲上籃得手扳平戰局。之後在兩隊104比104戰成平手之際，約基奇（Nikola Jokic）籃下放進兩分，接着完成「3分打」，讓金塊握有5分領先。

關鍵時刻康利（Mike Conley）飆進三分彈，幫助灰狼將落後縮小到剩下兩分。在金塊的布朗（Bruce Brown）兩罰俱中後，愛德華茲投進兩分讓灰狼緊咬比數。終場前2.5秒，約基奇兩罰中1，落後3分的灰狼在暫停後由愛德華茲操刀最後一擊，在他三分線外的出手落空後，金塊在驚濤駭浪中以3分險勝。

金塊今天獲勝，率先打進季後賽西區次輪，他們接下來的對手，將是鳳凰城太陽與洛杉磯快艇對戰後的贏家。太陽目前在該系列賽以3比1握有聽牌優勢。

此役金塊5人得分達兩位數，除莫瑞攻下全場最高35分外，約基奇也繳出了28分、17籃板、12助攻的大三元成績單。

灰狼5人得分破十，愛德華茲攻下全隊最高29分，湯斯貢獻26分、11籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）則有16分、15籃板進帳。

© 2023 AFP