NBA選秀狀元班凱羅 一如預期獲選年度最佳新秀

（法新社紐約25日電） 去年成為美國職籃NBA選秀狀元的班凱羅，今天以壓倒性的優勢，一如預期的獲選為年度最佳新秀。

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奧蘭多魔術前鋒班凱羅（Paolo Banchero），生涯第1個球季平均每場比賽可獲20分，這是NBA本季所有菜鳥中最好的表現，他也幫助魔術從上季的22勝進步到本季的34勝。

來自杜克大學（Duke University）的班凱羅，例行賽有15場比賽得分達到25分，有40場至少拿下20分，都是本季所有菜鳥中最多的。班凱羅4次獲選單月最佳新秀，每次獲選都讓他年度最佳新秀的地位更為穩固。

班凱羅是魔術隊史第3位拿下年度最佳新秀的球員，前兩人分別是1993年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）和2001年的米勒（Mike Miller）。

班凱羅在獲獎時，回憶米勒和他在選秀日的對話。班凱羅表示，米勒看着他，問他是否會成為年度最佳新人，他自信的回答：「是的。」

班凱羅說：「這只是我一直以來的一個目標，從我被選上的那一刻起，我就一直瞄準這個目標，而我很高興我真的能獲獎。」

班凱羅在100張第1名選票中，獲得98票的肯定。奧克拉荷馬雷霆的威廉斯（Jalen Williams）在票選中位居第2，猶他爵士的凱斯勒（Walker Kessler）拿下兩張第1名選票，排名第3。

© 2023 AFP