巴特勒狂砍42分 熱火延長賽淘汰公鹿

（法新社洛杉磯26日電） 美國職籃NBA季後賽首輪，邁阿密熱火今天在第4節剩0.5秒扳平逼入延長賽，終場128比126擊敗東區龍頭密爾瓦基公鹿，系列賽以4比1晉級第2輪再現「老八傳奇」。

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7戰4勝制陷1比3絕境的公鹿今天主場背水一戰，帶着16分領先進入第4節，卻遭巴特勒（Jimmy Butler）在比賽終了前0.5秒一記高難度的空中接力追平。

熱火今天淘汰公鹿，NBA史上第6次上演季後賽第8種子淘汰第1種子的戲碼，更是第一支只讓第1種子贏一場的最狠老八。

24日在系列賽第4戰猛轟56分的熱火主將巴特勒手感依舊火熱，今天攻下42分更率隊在延長賽逆轉扳倒公鹿。

公鹿是本季冠軍大熱門，也是全聯盟本賽季戰績最佳的球隊，但在季後賽首輪就碰上大麻煩，24日浪費雙位數領先優勢輸球後，系列賽陷入1-3絕境。

今天回到主場作戰的公鹿首節打完33以36落後，第2節發起反攻，上半場結束以69比63領先。

易籃再戰後，公鹿在密道頓（Khris Middleton）帶頭多點開花下以102比86進入決勝節。眼看勝利在望的公鹿進入第4節後卻突然當機，領先優勢被熱火步步進逼而縮小，巴特勒在比賽剩下0.5秒時憑藉一記精彩的空中接力硬是將比分扳成118比118。

進入延長賽後氣勢倒轉，換熱火壓着公鹿打，延長賽倒數40秒時「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）要命犯規，熱火靠罰球取得128比124領先，公鹿雖在還剩29.5秒時由安特托昆博進球追到只落後2分，但最後比分就凍結在128比126。

巴特勒今天轟下全場最高42分，外帶8籃板4助攻，文森（Gabe Vincent）挹注22分6助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出20分10籃板10助攻「大三元」，洛夫（Kevin Love）貢獻15分12籃板。

公鹿以安特托昆博38分20籃板3助攻表現最佳，密道頓33分6籃板6助攻，羅培茲（Brook Lopez）和哈勒戴（Jrue Holiday）分別貢獻18分與16分。（譯者：劉文瑜、陳亦偉）

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