NBA季後賽 紐約尼克淘汰克里夫蘭騎士晉級

（法新社紐約26日電） NBA季後賽東區首輪，尼克隊今晚在客場106比95擊敗克里夫蘭騎士，系列賽4-1淘汰對手晉級。這是尼克2013年以來首次晉級季後賽第二輪。

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這場勝利也讓尼克自2013年以來首度晉級季後賽次輪，在東區季後賽第2輪將面對邁阿密熱火與密爾瓦基公鹿的勝方。

尼克隊今天在客場一路領先，其中布朗森（Jalen Brunson）得23分，巴瑞特（RJ Barrett）得21分。整場比賽尼克隊可謂在一路領先下為自己爭取到季後賽下一輪席次。

在主場背水一戰的騎士，第一節就以26比33落後，整場比賽幾乎都難以翻轉劣勢，反觀尼克一直都能輕鬆保持雙方之間的分差。

騎士隊雖在第4節成功將分差縮小到6分，但尼克隊迅速打出一波10比2攻勢，在客場逞威。

尼克有6名球員得分雙位數，奎克利（Immanuel Quickley）得19分，藍德爾（Julius Randle）和羅賓森（Mitchell Robinson）各得13分。

尼克唯一壞消息是藍德爾受傷，他在第二節尾聲時左腳踝扭傷後離場。藍德爾3月才扭傷左腳踝，直到這次與騎士隊的季後賽系列首戰才復出。

© 2023 AFP