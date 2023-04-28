罕有生涯MLB與NBA雙棲 格羅特辭世享壽92歲

（法新社華盛頓27日電） 歷史上目前僅有13位MLB與NBA雙棲球員，其中之一的格羅特（Dick Groat）今天在匹茲堡辭世，享壽92歲。格羅特是MLB兩屆世界大賽冠軍，同時也通過NBA選秀加入匹茲堡活塞。

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格羅特在1960年幫助匹茲堡海盜贏得世界大賽冠軍，同時也是同年國家聯盟最有價值球員與打擊王，打擊率達0.325。1964年時，他也替聖路易紅雀摘下桂冠。

海盜宣布格羅特在長老教會醫院（Presbyterian Hospital）辭世。海盜一周前才剛宣布格羅特入選海盜名人堂。

海盜老闆納亭（Bob Nutting）說：「失去這樣一位深受愛戴的海盜家族暨匹茲堡社區成員，我們深感悲痛。」

格羅特是一名技術嫻熟的游擊手，他與二壘手馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）共同寫下國聯5個賽季的雙殺紀錄。

格羅特在1952年成為海盜新秀，賽季後不到兩個月，他自當時的匹茲堡活塞登上NBA舞台，活塞是在1952年的選秀中以第1輪第3順位選中了他。

格羅特在NBA的第2戰對手是紐約尼克，他在此役寫下職涯最高的25分。但他的NBA生涯因服役於1953年2月結束，留下了場均11.9分與2.7次助攻的紀錄。

兩年後格羅特服完兵役，海盜堅持不讓他回到NBA，他就一直待在MLB，格羅特後來在1967年退休，接着在匹茲堡大學籃球隊擔任播音員長達40年。

同時登上NBA和MLB的球星還包括猶他爵士的籃球事務執行長安吉（Danny Ainge）和韓德瑞克森（Mark Hendrickson）等人，韓德瑞克森在1996到2000年間以前鋒身分出戰了114場NBA比賽，在2002到2011年間又成為MLB投手打了10個球季。1120428

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