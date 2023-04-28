雙探花合拿62分獵老鷹 塞爾蒂克闖季後賽次輪

（法新社亞特蘭大27日電） 布朗今天攻下32分，加上塔特姆也獲30分，讓美國職籃NBA塞爾蒂克擋住老鷹糾纏，以128比120獲勝，並靠系列賽4勝2負成績，晉級季後賽次輪。

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亞特蘭大老鷹在7戰4勝制季後賽首輪，一度陷入1比3落後局面，系列賽第5戰靠楊恩（Trae Young）砍進致命三分彈、最終攻下全場最高38分的帶領下贏球，將戰線延長到今天於主場進行的第6戰。

此役塞爾蒂克開賽打出14比4攻勢領先10分，老鷹克服落後差距後，靠楊恩的三分彈超前，但綠衫軍在塔特姆（Jayson Tatum）飆進三分球後要回領先。雙方一陣來回後，楊恩在首節剩下48.1秒時砍進一記三分球，助老鷹1分超前，塞爾蒂克則在懷特（Derrick White）投進壓哨球後，取得35比34領先。

次節兩隊3度戰平後，老鷹連下4分領先，塞爾蒂克兩度在塔特姆得分後追到1分差。老鷹一度靠柯林斯（John Collins）、楊恩接連飆進三分球，將領先拉開到7分。塞爾蒂克在剩4分落後之際，拉出8比0攻勢，反以4分超前。在老鷹的柯林斯中場前15.1秒砍進三分球後，兩隊剩下1分差距，上半場塞爾蒂克以68比67，維持1分領先。

下半場開打後，戰況依舊膠着。兩隊幾次互換領先，卻沒有一方可以將領先拉開。老鷹靠着韓特（De'Andre Hunter）、鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的上籃，及歐康伍（Onyeka Okongwu）亂軍中籃下放進兩分，打出6比0攻勢，在3節打完後100比98逆轉。

末節在落後1分的情況下，老鷹靠着柯林斯的進球和卡佩拉（Clint Capela）空中接力灌籃後超前，塞爾蒂克則在布朗（Jaylen Brown）、霍福德（Al Horford）投進三分球，及塔特姆先飆三分彈再於籃下灌籃後，拉出11比0攻勢，以121比113要回領先優勢，自此領先到終場，最後以8分之差贏球。

塞爾蒂克今天獲勝晉級次輪後，將對上首輪4比0橫掃布魯克林籃網的費城76人。

此役，塞爾蒂克的布朗攻下全場最高32分，塔特姆有30分、14籃板、7助攻表現，史瑪特（Marcus Smart）貢獻22分，替補的布洛格登（Malcolm Brogdon）有17分進帳，霍福德也有10分、12籃板的雙十成績。

老鷹包含先發5虎在內，全隊6人得分達兩位數，楊恩攻下全隊最高30分，並送出10次助攻，韓特（De'Andre Hunter）貢獻20分，卡佩拉有10分、10籃板的雙十成績，莫瑞（Dejounte Murray）獲得14分，還送出11次助攻。

© 2023 AFP