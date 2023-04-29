湖人打趴灰熊 輕鬆拿下NBA西區季後賽次輪門票

（法新社洛杉磯28日電） NBA湖人今天125比85輕鬆擊敗灰熊，並以系列賽4勝2負之姿拿下西區季後賽次輪的門票。

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美國職籃NBA洛杉磯湖人在與曼菲斯灰熊的季後賽首輪打完5場後，握有3比2的聽牌優勢，今天要在主場搶晉級次輪的資格。

此役湖人在戴維斯（Anthony Davis）接連兩次灌籃，與八村壘（Rui Hachimura）一記切入爆扣得手後，31比16領先達15分。灰熊在莫蘭特（Ja Morant）砍進三分球、傑克森（Jaren Jackson Jr.）兩罰中1後稍把分差拉近，不過湖人首節仍以31比20領先。

次節在詹姆斯（LeBron James）單節9分帶領下，湖人打出28比22攻勢，上半場59比42將領先擴大。

兩隊易籃再戰，湖人一波38比19攻勢，取得97比61的36分領先，並在羅素（D'Angelo Russell）單節砍進14分的帶領下，在3節打完後以100比67將領先差距徹底拉開。

末節開打後，大幅領先的湖人讓詹姆斯、戴維斯等主力休息，灰熊卻沒把握時機追分，最終湖人以40分差距痛擊灰熊。

湖人今天贏球，以系列賽4勝2負晉級季後賽次輪，接下來的對手將是沙加緬度國王與金州勇士系列賽的贏家，兩隊目前以3比3戰平手。

湖人的羅素此役包括三分球9投5中在內，17次出手命中12球，轟下全場最高的31分；詹姆斯貢獻了22分，戴維斯則繳出16分、14籃板的雙十成績。

灰熊頭號球星莫蘭特今天手感急凍，三分線外7投2中，整場比賽一共出手16次，僅命中3球，勉強拿下兩位數的10分；替補的愛達瑪（Santi Aldama）拿下全隊最高16分，貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）分別進帳15分、14分。

© 2023 AFP