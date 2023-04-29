蒙克與佛克斯合拿54分 國王季後賽扳平勇士

（法新社舊金山28日電） 國王在季後賽吞下3連敗後，靠蒙克、佛克斯分獲28分、26分的聯手，118比99客場擊敗勇士，在系列賽扳成3比3平手。

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美國職籃NBA季後賽首輪，衛冕軍金州勇士頭兩戰在客場吞敗，回到主場連拿兩勝扳平戰局；系列賽第5戰靠柯瑞（Stephen Curry）獨得31分的帶領，在客場贏球後帶着3比2聽牌優勢，在今天於主場力拚晉級。

國王此役打出8比0開局，勇士直到迪文森索（Donte DiVincenzo）兩罰中1後，才首度站上領先。兩隊一陣糾纏後，迪文森索飆進三分彈，勇士首節25比23領先。

次節國王在戴維斯（Terence Davis）投進三分球後，拉出一波26比13攻勢，將領先擴大到11分，勇士則靠湯普森（Klay Thompson）連拿5分把落後縮小。國王之後幾度把分差拉開到兩位數，勇士都能緊咬，上半場國王58比51逆轉戰局。

下半場在蒙克（Malik Monk）連砍兩記三分球、穆雷（Keegan Murray）兩罰中1後，國王將領先擴大到13分。勇士在穆迪（Moses Moody）飆進三分彈、魏金斯（Andrew Wiggins）兩罰俱中後，追到剩下9分差。國王靠佛克斯（De'Aaron Fox）兩罰俱中，在3節打完後90比80握有10分領先優勢。

末節勇士曾在柯瑞砍進三分球後追到剩下7分差，卻始終無法迎頭趕上。國王在蒙克上籃得手後領先達19分，最終就以這個分差獲勝。

國王此役贏球扳平戰局，和勇士在系列賽戰成3比3平手，接下來將於主場爭取晉級。

蒙克今天從板凳殺出，砍進國王最多的28分，佛克斯（De'Aaron Fox）貢獻了26分，並送出11次助攻，穆雷（Keegan Murray）有15分、12籃板的雙十成績。

勇士的柯瑞轟下全場最高29分，湯普森挹注22分，魏金斯有13分進帳。

勇士今天整體投籃命中率3成72、三分球命中率3成13、罰球命中率7成14都不及國王，籃板也少了國王11個，在幾乎各項數據都輸人的情況下，只能黯然在主場吞敗。

© 2023 AFP