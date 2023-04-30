NBA西區準決賽開打 金塊隊擊敗太陽隊

（法新社丹佛29日綜合外電報導）丹佛金塊隊今天晚上在莫瑞34的表現下，於NBA西區準決賽系列賽的第一場比賽中，以125-107擊敗了鳳凰城太陽隊。

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丹佛兩屆NBA最有價值球員約基奇拿下24分並搶下19個籃板，金塊隊有6名球員得分來到2位數，讓身為頭號種子的金塊隊在面對具爆發力的太陽隊時，取得令人信服的勝利。

約基奇曾說太陽隊是系列賽中的熱門球隊，而太陽隊看起來是有相當威脅性，因為他們在第一節比賽的投籃命中率高達66.7%。

太陽隊以領先之姿進入第2節，但金塊隊在半場結束時以68-51無情地控制了比賽。雖金塊隊隊對太陽隊的每一次攻勢都做出回應，太陽隊在杜蘭特的29分和布克的27分帶領下，仍未能在下半場將分差控制在10分以下。

太陽隊在比賽還剩5分鐘時舉白旗投降，拉下了先發主力。

太陽隊的艾頓得14分，保羅得11分，但丹佛送出16個三分球，太陽隊只有7個。

先前為傷勢所苦的莫瑞，今年狀況良好，他向TNT頻道表示，「在一年中最有價值的時間打球併產生影響是件好事。」

丹佛在例行賽與季後賽主場取得38勝7負的戰績，5月1日兩隊將進行7戰4勝制的第2場比賽。

© 2023 AFP