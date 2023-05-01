勇士晉級光環盡歸柯瑞 中峰貢獻苦力主教看在眼裡

（法新社舊金山30日電） 美國職籃NBA金州勇士和沙加緬度國王今天進行季後賽首輪第7戰，勇士球星柯瑞手感火熱爆砍50分，率隊在搶七決死戰勝出晉級第2輪，但盧尼21籃板苦工，勇士教頭看在眼裡。

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柯瑞（Stephen Curry）此役狂灌生涯季後賽新高50分成為鎂光燈焦點，27歲的中鋒盧尼（Kevon Looney）奮勇爭搶籃板成為最佳後盾，幫助勇士以120比100力克國王，在季後賽首輪以4勝3敗晉級。

國王總教練布朗（Mike Brown）說：「我們在爭搶籃板方面鬥不過他們。盧尼的表現令人難以置信。」

勇士搶下18個進攻籃板，光是在第3節就搶得13個，靠二次進攻得24分。盧尼今天貢獻11分21籃板4助攻，其中包含10個進攻籃板，幫助球隊在下半場主導戰局。

勇士教練柯爾（Steve Kerr）說：「盧尼每晚都是這樣認真保護籃板。我認為他在比賽中靠進攻籃板掌控到大多數球權。」

柯爾說：「我認為盧尼是聯盟中最好的中鋒之一，人們都沒意識到這點，因為他不扣籃、不投三分球等等，但這傢夥是拚命三郎，就像一台機器，少了他，我們絕對走不到這裡。」

盧尼在這次季後賽首輪有3場抓20個以上的籃板球，當勇士在次輪對陣洛杉磯湖人時，阻止他爭搶籃板將成為湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）的重要目標。

盧尼說：「這是我應該做的。我是一名長人，必須在這方面替球隊奠定基調，製造更多額外進攻機會。我們輸掉的每一場比賽，都跟籃板不如人有關。」

「我今晚搶下很多籃板並取得多次額外進攻機會，幫助球隊贏得勝利。」

除了盧尼，柯瑞是今天球隊勝出的最大功臣，出手38次命中20次，包括7顆三分球，狂轟50分加上8籃板和6助攻。

隊友葛林（Draymond Green）說：「徹底制霸全場。這就是上戰場時最理想的夥伴，這點毫無疑問。他的表現令人難以置信。」

盧尼也說柯瑞的精彩表現將令他永生難忘。

盧尼說：「當你認為他無法變得更好或無法創造更多紀錄時，他就會繳出今晚這樣的成績。」

「他不斷進步，一直都是我們偉大的領袖，有他在我們就不會輸，也能讓隊友提升檔次。這樣的表現將讓你終生難忘。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

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