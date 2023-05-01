烏克蘭不滿俄軍人獲准參賽 退出柔道世錦賽

（法新社基輔1日電） 烏克蘭柔道協會今天宣布，烏克蘭代表隊退出本月將在卡達舉行的世界錦標賽，原因是不滿有多位據稱是俄羅斯現役軍人的俄國選手獲准參賽。

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國際柔道總會（International Judo Federation，IJF）昨天放行俄羅斯和白俄羅斯的柔道運動員參加7至14日在卡達首都杜哈（Doha）舉行的世錦賽，但條件是他們必須以中立的個人選手身分參賽。

不過，烏克蘭柔道協會今天發布聲明指出：「（俄羅斯）隊中大多數的運動員，是俄羅斯聯邦軍隊的現役人員，而一部分俄軍在2022年2月24日攻擊烏克蘭。」

烏克蘭柔道協會表示，俄軍至今「仍在我們的領土上進行殘暴的全面戰爭，天天炮擊烏克蘭的城市和平民住家，殺害百姓與兒童」。「反之，有250多名烏克蘭運動員已經為國捐軀，其中包括柔道選手。」

烏克蘭柔道協會說：「我們在這裡見不到國際柔道總會在有關俄羅斯隊與白俄羅斯隊參加杜哈世錦賽所做的決議當中，指稱的中立性與公平條件，以及『通往和平的橋樑』。」

烏克蘭柔道協會還表示：「不僅如此，我們在這裡見到的決定，是與國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）在2023年3月28日提出的最新建議相違背，當時國際奧會表示，中立運動員的身分只能給予非軍事人員的運動員。」

© 2023 AFP