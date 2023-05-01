NBA熱火勝尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂

（法新社紐約30日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火前鋒巴特勒今天25分、11籃板表現，率隊在季後賽第二輪以108比101擊敗紐約尼克。但是他此役右腳踝扭傷，讓熱火少了幾許贏球的興奮。

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熱火在7戰4勝制的NBA季後賽第二輪中取得1比0領先，系列賽下一場當地時間5月2日繼續在紐約進行，未來兩天巴特勒（Jimmy Butler）傷勢將受到關注。

熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）說：「不知道，根本不會知道腳踝扭傷接下來會怎麼樣，我甚至不知道明天會不會有進一步消息，只能走着瞧。得伺機而動。」

被問到腳踝疼痛情況時，巴特勒說：「就像是扭傷了腳踝。」

第4節剩下5分5秒、熱火以95比92領先時，巴特勒在禁區腳踝「翻船」而摔倒，只見抱住右小腿的他，表情顯得相當痛苦。

眼看巴特勒表現受阻，隊友隨即扛起重任。文森（Gabe Vincent）先砍3分球、阿德巴約（Bam Adebayo）和勞瑞（Kyle Lowry）又相繼建功，為熱火拉出一波7比0攻勢，以104比94保持10分領先。

史普斯塔說：「我們團隊已經學習專註在手頭上的事、學習到要去把事情搞定。」

© 2023 AFP