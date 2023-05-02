哈登45分轟垮塞爾蒂克 76人奪系列賽開門紅

（法新社波士頓1日電） 哈登今天砍進平個人季後賽紀錄的45分，讓少了恩比德的76人於客場119比115險勝，在季後賽次輪1比0領先塞爾蒂克。

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美國職籃NBA季後賽次輪，波士頓塞爾蒂克與費城76人的系列賽首戰今天在波士頓進行。明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因右膝扭傷持續作壁上觀，成為作客的76人一大利空。他在季後賽首輪的第3戰受傷後，便一路缺陣至今。

塞爾蒂克此役開打後，布朗（Jaylen Brown）攻下14分，板凳出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）4次出手全部命中、獨得10分，兩人聯手助球隊首節取得38比31領先。

76人在次節靠7比0開局一度扳平戰局，塔特姆（Jayson Tatum）此時砍進三分球幫塞爾蒂克要回領先，之後他再飆一記三分彈，讓球隊曾領先達12分。該節尾聲，76人拉出10比0反撲，塞爾蒂克在只剩1分領先時，靠塔特姆的壓哨球，在上半場66比63保持領先。

下半場兩隊74比74平手之際，哈登（James Harden）跳投得手讓76人超前。之後在他兩罰俱中，接着再砍進三分球，球隊反倒領先6分。此時塞爾蒂克回敬一波8比0攻勢超前，馬克西（Tyrese Maxey）連進兩球助76人要回領先，不過塔特姆再次投進壓哨球，讓雙方3節打完87比87戰成平手。

末節76人在落後5分之際，靠哈登連拿7分的帶領超前，之後雙方幾度互換領先。76人在落後3分之際，利德（Paul Reed）先兩罰全進，馬克西再利用對手失誤上籃得分，反以114比113領先1分。在塔特姆兩罰俱中後，哈登飆進致命的三分彈，隨後利德兩罰全進，76人以4分之差險勝。

76人今天在客場拿下系列賽的開門紅，接下來兩隊要繼續在塞爾蒂克主場進行系列賽第2戰。

此役76人的哈登轟下全場最高45分，追平個人生涯在季後賽的最佳紀錄，並送出6次助攻。馬克西貢獻26分。利德有10分、13籃板的雙十表現。

塞爾蒂克的塔特姆繳出39分、11籃板的雙十成績單。布朗和布洛格登則分別攻下23分、20分。

© 2023 AFP