約基奇39分擊落太陽 金塊季後賽2連勝

（法新社丹佛1日電） 在約基奇轟下39分並狂抓16籃板的情況下，金塊97比87逆轉擊退太陽，在NBA季後賽次輪以2比0領先。

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美國職籃NBA季後賽次輪，丹佛金塊首戰靠莫瑞（Jamal Murray）強攻34分獲勝，在系列賽1比0領先，今天繼續於主場迎戰鳳凰城太陽。

這場比賽開打後，兩隊手感都不理想，太陽在杜蘭特（Kevin Durant）連進兩球、布克（Devin Booker）砍進三分彈後取得5分領先。在金塊的布勞恩（Christian Braun）拿下兩分後，杜蘭特三分線外出手落空，太陽首節21比18領先。

次節金塊打出8比0開局逆轉，太陽在布克砍進三分球後要回領先。金塊之後曾靠高登（Aaron Gordon）飆進三分球超前1分，但布克回敬一記三分彈，太陽半場打完42比40維持領先。

下半場開打後，金塊4度扳平比分。太陽在雙方48比48平手時，拉出11比3攻勢，以59比51取得領先。儘管如此，約基奇（Nikola Jokic）遠投進切，並在第3節結束前2秒翻身跳投得手，把金塊頹勢縮小到3分。

末節金塊打出8比0開局，以78比73逆轉，太陽雖幾度將落後縮小到1分差距，但金塊都能保持領先，並在莫瑞的跳投得手後將領先擴大到兩位數，最終也以10分差距拿下勝利。

金塊今天獲勝，在主場連贏兩場取得系列賽2比0的優勢，接下來將於台灣時間6日到客場挑戰太陽。

兩隊今天得分偏低，與他們擅長的外線攻勢施展不開脫不了關係，金塊27次在三分線外出手僅命中7球，命中率只有2成59，太陽三分球31投6中，命中率更低到僅1成94。

金塊約基奇攻下全場最高39分，並抓下16的籃板，另有5助攻、2抄截、1阻攻的演出，高登、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）分別進帳16分、14分，莫瑞則有10分進帳。

布克攻下太陽最高的35分，杜蘭特、艾頓（DeAndre Ayton）分別拿下24分、14分。

© 2023 AFP