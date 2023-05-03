布朗森30分炮轟熱火 尼克季後賽次輪扳平戰局

（法新社紐約2日電） 布朗森今天攻下30分，幫助尼克111比105獲勝，在NBA季後賽次輪與熱火1比1戰成平手。

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美國職籃NBA季後賽次輪，邁阿密熱火在對紐約尼克的系列賽首戰，靠巴特勒（Jimmy Butler）帶傷苦撐，搶下25分11籃板4助攻，幫球隊108比101客場擊敗尼克，拿下系列賽開門紅。

巴特勒在熱火淘汰密爾瓦基公鹿的首輪賽事中，於第4戰、第5戰分別轟下56分、42分，系列賽平均每戰可砍進37.6分，是熱火上演「老8傳奇」的最大功臣，他今天因為右腳踝扭傷，只能作壁上觀，成為熱火一大利空。

此役的首節，尼克靠巴瑞特（R.J. Barrett）三分球5投3中、8次出手命中5球、獨得16分，加上藍德爾（Julius Randle）挹注10分的聯手帶領，以31比29領先熱火。

次節熱火打出6比0開局，以35比31翻轉局勢，尼克雖曾扳平，但洛夫（Kevin Love）中場前6秒的三分彈，讓熱火上半場以54比51領先。

下半場的比賽，尼克曾靠布朗森（Jalen Brunson）連飆兩記三分彈和一次跳投得手超前，之後兩隊拉鋸、多次互換領先，熱火在文森（Gabe Vincent）命中跳投後，前3節打完仍以77比76領先1分。

末節在兩隊93比93平手之際，文森3罰全進助熱火3分領先。尼克靠哈特（Josh Hart）的三分彈、布朗森連拿5分，反倒超前5分。在熱火連得4分追到剩下1分差時，哈特砍進三分球，加上全隊接下來6罰4中，尼克靠着尾盤21比7的攻勢，要到這場比賽最多的8分領先。

在文森上籃、羅賓遜砍進三分球後，熱火連拿5分追到剩下3分。哈特關鍵時刻4罰3中穩住尼克腳步，最終尼克以6分之差留下勝利。

尼克今天贏球，在系列賽前兩戰打完後，扳成1比1平手，兩隊接下來將於台灣時間7日轉往熱火主場打第3戰。

尼克的布朗森攻下全場最高30分，藍德爾有25分、12籃板、8助攻的表現，巴瑞特也貢獻24分，哈特14分、11籃板、9助攻的准大三元成績。

熱火的馬丁、文森，分別攻下22分、21分，斯特魯斯（Max Strus）、阿德巴約（Bam Adebayo）分獲17分、15分。

© 2023 AFP