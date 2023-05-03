恩比德奪年度MVP 約基奇無緣3連霸

（法新社紐約2日電） 美國職籃NBA明星中鋒恩比德本季率領費城76人拿下54勝28敗的成績，勝率6成59排在東區第3，獲選為2022-2023球季的年度MVP，這讓約基奇無緣達成3連霸。

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恩比德（Joel Embiid）過去兩個球季在年度最有價值球員（MVP）票選中，都僅輸給丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）排名第2，這次終於改寫劇本，擊敗密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）及約基奇獲獎。

過去兩季由約基奇得獎、本季由恩比德獲獎，這意味已連續3個球季都是由中鋒拿下年度MVP。若從安特托昆博算起，這是連續5季由國際球員獲得這項殊榮。

在此之前，拿過年度MVP獎的國際球員，只有1993-94球季的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、2005-06球季的奈許（Steve Nash）、2006-07球季的諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

29歲的恩比德本季在76人打出生涯年，連兩年拿下得分王，且場上效率也提高了，他平均每場可獲33.1分，投籃命中率達5成48，兩項數據創下生涯新高。另外，他每戰可抓下10.2個籃板、傳出4.2次助攻、送出1.7次阻攻。

恩比德在季後賽首輪對布魯克林籃網系列賽第3戰中扭傷右膝，至今缺陣兩周。但76人在季後賽次輪對波士頓塞爾蒂克的首戰，靠哈登（James Harden）轟下追平個人生涯在季後賽最高45分的帶領下，奪得勝利。

與此同時，約基奇幾乎奠定了他當今第1中鋒的位置，差點成為繼衛斯布魯克（Russell Westbrook）、羅伯森（Oscar Robertson）後，能繳出「平均大三元」恐怖數據的第3人。本季他平均獲24.5分、11.8籃板、9.8助攻。

恩比德這次「攔胡」，讓約基奇無法成為繼羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、柏德（Larry Bird）後，史上第4位能在這個獎項的競爭中完成3連霸的球員。

安特托昆博曾兩度奪下年度MVP，本季他平均每場比賽獲31.1分、11.8籃板、5.7助攻，帶領密爾瓦基公鹿拿下58勝24敗、勝率7成07的成績，傲視全聯盟。上周，他在季後賽首輪受傷，公鹿也意外遭邁阿密熱火淘汰。

© 2023 AFP