戴維斯繳大師級數據 湖人季後賽次輪首戰擊敗勇士

（法新社舊金山2日電） 戴維斯繳出30分、23籃板的「大師級數據」，率美國職籃NBA湖人以117比112擊敗勇士，在季後賽次輪首戰拿下勝利。

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洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）曾於效力克里夫蘭騎士時，連4個球季與金州勇士在總冠軍賽狹路相逢，當時勇士3度奪冠，騎士則於2015-16球季的總冠軍賽，在1比3落後的情況下連贏3場稱王。詹姆斯與勇士「恩怨情仇」，讓本季NBA季後賽次輪湖人與勇士的系列賽未演先轟動。

湖人今天禁區得分54比28壓過勇士，連帶29次罰球機會大勝勇士的6次，輕鬆靠罰球就拿下25分，比勇士多了足足20分，禁區優勢的掌握，成了今天勝負的分水嶺。

這個眾所矚目的系列賽，今天在勇士主場揭開序幕，地主首節在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）各拿10分的情況下，以31比29領先湖人。

次節勇士在普爾（Jordan Poole）砍進三分球後領先3分，湖人一波8比0攻勢，反以5分超前。勇士雖靠普爾的「4分打」追近，再於魏金斯（Andrew Wiggins）兩罰俱中後超前。但詹姆斯中場前2秒投跳得手，湖人在上半場65比64領先。

易籃再戰後，湖人在詹姆斯砍進三分彈後領先達10分，勇士靠葛林（Draymond Green）的進球、培頓（Gary Payton II）的灌籃追近。之後湖人兩度將領先拉開到10分，勇士靠盧尼（Kevon Looney）的灌籃將落後縮小到個位數，前3節打完，湖人以96比88領先。

末節湖人一波7比0攻勢，將領先拉開到14分，勇士在柯瑞飆進關鍵三分彈後，拉出14比0攻勢將比分扳平。不過在羅素（D'Angelo Russell）進球後，戴維斯賞了柯瑞一記麻辣鍋，接着詹姆斯又兩罰中1，湖人再要到3分領先。終場前9.1秒，普爾在空檔情況下，於三分線外出手落空。湖人在施洛德穩穩兩罰俱中後，以5分差距贏球。

湖人今天獲勝，在系列賽拿下開門紅，以1比0領先，兩隊5日將持續在勇士主場交手。

湖人的戴維斯此役攻下全場最高30分，並猛抓23個籃板，送出5次助攻及4次阻攻；詹姆斯有22分、11籃板的雙十成績，羅素和板凳出發的施洛德（Dennis Schroder）都攻下19分，芮維斯（Austin Reaves）有10分進帳。

勇士的柯瑞、湯普森今天分別攻下27分、25分，板凳出發的普爾貢獻21分，魏金斯有15分入袋，盧尼進帳10分外，狂抓23個籃板。

© 2023 AFP