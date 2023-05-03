梅西擅自離隊前往沙國 恐遭巴黎聖傑曼禁賽

（法新社巴黎2日電） 效力巴黎聖傑曼的阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi），本周稍早未經球隊批准便前往沙烏地阿拉伯，恐遭禁賽2周。

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消息人士今天向媒體表示，梅西將遭巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）禁賽「幾天」；法國多家媒體則說梅西將被禁賽2周。

消息人士補充說，他在這段期間「不得參與訓練和參加比賽，也無法獲得薪資」。

另一名球隊消息人士表示，梅西「恐將」缺陣2周，還說「沒有人比球隊更重要」。

梅西去年以隊長身分率阿根廷隊奪下卡達世界盃冠軍，也是7屆金球獎得主，他今年6月將滿36歲。

梅西4月30日參加巴黎聖傑曼主場的法甲賽事，巴黎聖傑曼當天以1比3敗給羅里昂隊（Lorient）後，梅西啟程前往沙烏地阿拉伯，履行他與沙國旅遊局簽約擔任觀光大使的義務。

熟知內情的消息人士說，梅西錯過昨天的訓練，明天也將缺席。

巴黎聖傑曼下一場法甲賽事將在7日於客場對上特羅伊隊（Troyes），梅西如今有可能會錯過這場比賽。

如果梅西遭罰禁賽2周，意味他也無緣在13日於主場對陣阿雅丘隊（Ajaccio）。

巴黎聖傑曼祭出的紀律措施，讓梅西在本賽季末2年合約到期後，留在巴黎的前景更加渺茫。

消息人士上個月曾向媒體表示，梅西一度看似想為巴黎聖傑曼多效力一年，如今看來「更有可能」會在賽季結束後離開。

梅西2021年自西甲勁旅巴塞隆納（FC Barcelona）轉會巴黎聖傑曼，但在巴黎一直難以重現最佳狀態，他在所有比賽中出場71次、踢進31球。

梅西最近遭巴黎聖傑曼隊部分支持者奚落，認為他是球隊搶簽超級巨星的負面範例，因為巴黎聖傑曼未能組成一支真正具有競爭力的球隊。

梅西本賽季踢進20球，有15次助攻，名列法甲榜首。然而自從率領阿根廷奪得世界盃冠軍後，他的狀態每況愈下。

巴黎聖傑曼在對陣羅里昂的賽事中表現不佳，這是他們今年17場法甲聯賽第6次失利。目前巴黎聖傑曼在積分上仍領先居次的馬賽隊（Marseille）5分，在剩5場比賽的情況下，巴黎聖傑曼仍朝着奪下創紀錄的第11次法甲冠軍頭銜前進。

然而，巴黎聖傑曼在歐冠16強賽遭拜仁慕尼黑（Bayern Munich）淘汰，法國杯也在16強賽遭馬賽踢出局。

© 2023 AFP