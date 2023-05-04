梅西離隊赴沙烏地代言遭禁賽 與PSG續約前景渺茫

（法新社巴黎3日電） 阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）未經球隊同意前往沙烏地阿拉伯擔任觀光大使，遭巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）嚴懲禁賽，使得他在PSG的未來陷入不確定性。

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知悉懲戒程序的消息人士告訴法新社，率領阿根廷贏得世界盃冠軍的35歲隊長梅西將停賽「數天」，但數家法國媒體報導他將被停賽兩周。本季球賽結束後，梅西將沒有合約。

消息人士又說：「球團祭出懲戒措施期間，他無法訓練、無法比賽，且不支薪。」

另一名同樣匿名的消息人士也指出，這位7度金球獎（Ballon d'Or）得主「可能」會被停賽14天，又說「沒有人比球隊重要」。

巴黎聖傑曼4月30日在主場以1比3遭洛里昂足球俱樂部（Lorient）擊敗，當時梅西全程上場。之後，他前往沙烏地阿拉伯履行擔任觀光大使的商業承諾。

沙烏地觀光局（Saudi Tourism Authority）今天發布新聞稿說，梅西「第2度回到沙烏地，這次是帶着他的家人回來」。

巴黎聖傑曼周末輸球後，梅西因為前往沙烏地錯過原定5月1日進行的訓練。巴黎聖傑曼昨天休息一天，梅西今天也沒有參加訓練。

梅西與巴黎聖傑曼的兩年合約將於本季結束時到期，球隊祭出的懲戒措施使得他待在巴黎的前景變得更加渺茫。

親近巴黎聖傑曼的消息人士上月告訴法新社說，梅西一度看似將再多待一年，他現在看來「更有可能」離開球隊。

梅西職涯絕大多數時間都待在西甲豪門巴塞隆納（Barcelona），他2021年轉會至巴黎聖傑曼，但一直難以再現他的最佳狀態。儘管如此，他在所有比賽中出賽71場、攻進31球。

© 2023 AFP