湯普森砍8記三分彈拿30分 勇士勝湖人扳平戰局

（法新社舊金山4日電） 湯普森今天砍進8記三分彈，一共拿下30分，率勇士127比100痛宰湖人，在NBA季後賽次輪1比1扳平戰局。

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美國職籃NBA衛冕軍金州勇士在季後賽次輪與洛杉磯湖人的首戰，遭戴維斯（Anthony Davis）30分、23籃板的「雙20」重擊，雖曾有機會將比賽逼進延長，但普爾（Jordan Poole）三分線外最後一擊失手，意外在主場吞敗。

系列賽0比1落後的勇士今天繼續在主場迎戰湖人，在籃板球上貢獻極多的盧尼（Kevon Looney）因病沒排進先發名單，但球隊沒公布所患疾病詳情。

首節湖人在詹姆斯（LeBron James）8投6中含三分球3投2中獨得14分帶領下，33比26領先勇士。

系列賽首戰三分球16投6中、整場比賽25次出手命中9球的湯普森（Kla2y Thompson），在今天比賽次節砍進一記三分球後，助勇士以36比35取得領先。在魏金斯（Andrew Wiggins）兩罰俱中、湯普森又飆進三分彈後，勇士領先達13分。

湖人雖靠施洛德（Dennis Schroder）中場前罰進兩球縮小分差，但勇士在湯普森單節14分下海灌41分，半場打完反以67比56領先達兩位數。

下半場勇士持續追加領先優勢，格林（JaMychal Green）籃下放進後領先分數突破20，在他單節攻下10分、湯普森11分聯手之下，球隊單節轟下43分，打完前3節以110比80領先湖人達30分。

末節兩隊讓替補球員在場上「消化」比賽時間，勇士最終27分之差痛擊湖人。

勇士今天獲勝，系列賽扳成1比1，兩隊接下來將於7日在湖人主場進行第3戰。

湯普森今天包括三分球11投8中在內，18次出手命中11球，攻下全場最多的30分，柯瑞（Stephen Curry）為勇士貢獻20分，並送出12次助攻，葛林（Draymond Green）繳出11分11籃板9助攻的准大三元。

湖人詹姆斯攻下全隊最高23分，板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）挹注21分，系列賽首戰大殺四方的戴維斯，今天只有11分進帳。

© 2023 AFP