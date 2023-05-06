塞爾蒂克6人得分破十 季後賽2比1領先76人

（法新社費城5日電） 在「雙探花」塔特姆、布朗分獲27分、23分帶領下，NBA塞爾蒂克今天6人得分破十，在客場114比102獲勝，在季後賽2比1領先76人。

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美國職籃NBA季後賽次輪，波士頓塞爾蒂克和費城76人在波士頓打完兩戰後，以1比1平手，今天雙方改到費城進行系列賽3戰。

這場比賽塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）投進三分球後一度領先達10分，76人靠着一波11比0的反撲，以25比24超前，並在恩比德（Joel Embiid）單節攻下12分帶領下，在首節29比28領先塞爾蒂克。

次節在史瑪特（Marcus Smart）三分線外出手命中後，塞爾蒂克38比36超前。上半場塞爾蒂克靠先發5人中有4人得分達兩位數，加上老將霍福德（Al Horford）在中場前砍進壓哨的三分彈，以57比50站上領先。

塞爾蒂克第3節在布洛格登（Malcolm Brogdon）飆進三分球後，以88比76將分差擴大到兩位數，並在前3節結束時，以88比77領先76人11分。

末節76人一度在恩比德籃下擺進分數後，將落後追到剩下4分，此時霍福德砍進三分球，讓塞爾蒂克7分領先。在塔特姆一次兩罰俱中後，塞爾蒂克將優勢擴大到兩位數，最終以12分差距贏球。

塞爾蒂克今天獲勝，在系列賽2比1領先，也要回主場優勢；雙方接下來將繼續在76人主場進行第4戰，塞爾蒂克若能再贏，就可以帶着聽牌優勢回主場作戰。

塞爾蒂克此役包括先發5虎在內，有6人得分達兩位數，塔特姆有27分、10籃板的雙十成績，布朗（Jaylen Brown）貢獻23分，霍福德三分球7投5中拿下17分。

76人的恩比德攻下全場最高30分，並抓下13個籃板，哈登（James Harden）拿下16分、送出11次助攻，替補的梅爾頓（De'Anthony Melton）投進4記三分球，進帳14分。

© 2023 AFP