布克47分炮轟金塊 太陽季後賽扳回一城

（法新社鳳凰城5日電） 布克今天轟下47分，杜蘭特也砍下39分，聯手助太陽121比114擊退金塊，在NBA季後賽扳回一城，目前1比2落後。

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美國職籃NBA季後賽第2輪，丹佛金塊連兩戰在主場拿下勝利，今天客場挑戰鳳凰城太陽尋求聽牌。

開賽落後的金塊在小波特（Michael Porter Jr.）飆進三分球後以18比15超前。太陽雖曾靠一波6比0攻勢以27比26要回領先，但雙方你來我往，葛林（Jeff Green）讀秒階段砍進三分彈，助金塊首節31比29領先。

次節兩隊39比39平手之際，太陽拉出一波13比1攻勢超前，並在布克（Devin Booker）三分線外出手命中後，取得52比40雙位數領先。上半場在布克、杜蘭特（Kevin Durant）分別攻下27分、21分下，太陽67比52領先金塊。

下半場金塊打出27比11開局，以79比78翻轉戰局，但太陽靠杜蘭特適時砍進三分球要回領先。不過金塊又靠高登（Aaron Gordon）、布勞恩（Christian Braun）接連進球，約基奇（Nikola Jokic）兩罰俱中取得3分超前。但沙米特（Landry Shamet）上籃、布克飆進三分球，讓太陽第3節打完仍以90比88領先。

第4節太陽打出9比0開局將領先擴大到11分。金塊在約基奇、小波特的「3分打」後，兩度將落後縮小到剩下5分，但太陽都能及時擋下金塊反撲，最終以7分差距獲勝。

這個系列賽太陽客場連吞兩敗後，今天終於在主場扳回一城，接下來將於8日繼續在家迎敵，尋求扳平戰局。

太陽的布克此役轟下全場最高47分送出9次助攻，杜蘭特也灌進39分，另有9籃板、8助攻進帳。

莫瑞（Jamal Murray）攻下金塊全隊最高32分，約基奇（Nikola Jokic）30分、17籃板、17助攻大三元，小波特則有21分、12籃板。

© 2023 AFP