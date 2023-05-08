哈登炮轟塞爾蒂克 76人季後賽扳平

（法新社費城7日電） 美國職籃NBA季後賽次輪，在費城76人今天靠哈登（James Harden）轟下全場最高42分，還在延長賽結束前19秒砍進致勝三分彈，以116比115險勝波士頓塞爾蒂克後，兩隊在系列賽2比2戰成平手。

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塞爾蒂克此役差點能靠史瑪特（Marcus Smart）第4節的最後一擊獲勝，當時他在三分線外出手命中，但時間已經走完，因此進球不算。

76人此役獲勝最大功臣無疑是哈登，這是他在這個系列賽第2次得分達40大關。

賽後哈登說：「我很努力去打，最大的關鍵就是保持積極，今晚真是生死一瞬間。」

哈登在系列賽第2戰、第3戰一共只拿28分，但今天及時找回投籃手感，幫助球隊在驚濤駭浪中留下勝利。

76人上半場取得9分領先，第3節兩隊各拿33分平分秋色，第4節塞爾蒂克迎頭趕上，在布洛格登（Malcolm Brogdon）砍進三分球後，塞爾蒂克握有5分領先。此時哈登先進球，塔克（P.J Tucker）再完成「3分打」將比分逼平。

史瑪特在比賽剩下不到1分鐘時，兩罰俱中讓塞爾蒂克兩分超前，之後霍福德（Al Horford）還賞了恩比德（Joel Embiid）一記麻辣鍋，不過馬克西（Tyrese Maxey）為76人搶下關鍵進攻籃板，哈登更在最後16.1秒切入後拋投得手，以107比107扳平比數，並把比賽逼進延長。

塔特姆（Jayson Tatum）延長賽剩下38.1秒時飆進一記三分彈，塞爾蒂克115比113領先，眼看又有機會可以在系列賽取得3比1聽牌優勢。

不過那一球頗具爭議，因為塔特姆看起來像是推倒了馬克西，那有被判進攻犯規的空間，但裁判終究沒有響哨，塞爾蒂克領先兩分，因此看到贏球希望。

哈登顯然不肯認輸，他抓到機會並毫不猶豫的出手，助76人拿下最終勝利。

兩隊接下來將於台灣時間10日，在塞爾蒂克主場進行系列賽第5戰，贏球的一方將可率先聽牌。

© 2023 AFP