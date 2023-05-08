布克和杜蘭特合拿72分 太陽連贏兩戰扳平金塊

（法新社鳳凰城7日電） 布克和杜蘭特今天合拿72分，幫助NBA太陽129比124主場獲勝，在季後賽先吞兩敗後連贏兩場，2比2扳平金塊。

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美國職籃NBA季後賽次輪，丹佛金塊先在主場連贏兩戰，第3戰太陽回家作戰，靠布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）分別飆進47分、39分的聯手帶領，在系列賽扳回一城。

系列賽2比1領先的金塊，今天第4戰比賽首節在三分球7投4中、整體投籃命中率也達5成的情況下，34比32領先地主太陽。但在杜蘭特次節獨得10分帶頭下，太陽上半場打完時，反以63比61領先。

中場前2分36秒發生一段插曲，當時約基奇（Nikola Jokic）賞了對手火鍋，球飛進觀眾席後，剛好落在太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）手上，約基奇急於把球拿回之際，竟推了他一把，裁判在檢視錄影畫面後，吹了約基奇一次技術犯規。

下半場開打後，太陽靠布克單節搶下17分的帶領，以98比92稍將領先拉開。末節在沙米特（Landry Shamet）砍進三分球後，太陽領先達10分。金塊則在莫瑞（Jamal Murray）跳投得手後，追到剩下3分差距。

關鍵時刻，約基奇持球卻被艾頓（DeAndre Ayton）抄走，小波特（Michael Porter Jr.）趕緊犯規，華倫（T.J. Warren）兩罰俱中，太陽將領先擴大到5分。接着約基奇切入挑籃沒進，杜蘭特遭到犯規後的兩罰也都全進，太陽領先到7分。之後約基奇雖放進兩分，但為時已晚，太陽最終仍以5分之差獲勝。

今天太陽獲勝，在系列賽扳成2比2平手，雙方台灣時間10日將於金塊主場進行第5戰，獲勝的一隊將能率先在7戰4勝制的系列賽聽牌。

布克此役為太陽攻下36分，並送出12次助攻，杜蘭特有36分、11籃板的雙十成績，板凳出發的沙米特也貢獻19分。

金塊的約基奇轟下全場最高53分，這是他個人在季後賽單場得分的新高，並傳出11次助攻，莫瑞貢獻28分，小波特有11分、10籃板的雙十成績。

© 2023 AFP