恩比德33分擊垮塞爾蒂克 76人季後賽聽牌

（法新社波士頓9日電） 恩比德今天在季後賽次輪第5戰攻下33分，率76人115比103客場擊敗塞爾蒂克，在7戰4勝制的系列賽，取得3比2聽牌優勢。

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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克與費城76人在季後賽次輪打完4戰後，以2比2戰成平手，兩隊今天在塞爾蒂克主場進行第5戰，爭奪7戰4勝制系列賽率先聽牌的優勢。

76人此役首節三分球9投5中，命中率5成56優於塞爾蒂克的3成46，並在恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）雙雙攻下11分的聯手之下，取得33比26領先。

76人在次節打出9比1開局，將領先擴大到兩位數，此時塞爾蒂克回敬一波10比0攻勢，將落後拉近到剩下5分；但76人又以7比0的攻擊，將領先拉開到兩位數差距。塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）兩罰俱中後，把分差壓縮到個位數，不過76人半場打完仍以58比49領先。

下半場開打後，76人在恩比德單節8分，馬克西、哈登（James Harden）分獲7分的聯手之下，前3節打完，以88比72領先塞爾蒂克16分。

末節塞爾蒂克未能扳回頹勢，最終12分差距吞敗。

76人今天贏球，在系列賽率先聽牌，接下來將於12日在主場迎敵，最快可於當天獲勝後闖進西區冠軍賽。

塞爾蒂克今天在家打球，三分球命中率僅3成16，不及76人的4成，整體投籃命中率也只有3成98，低於76人的5成06，命中率不佳是此役吞敗的關鍵之一。

此役恩比德除攻下76人全隊最高33分，還賞給對手4記麻辣鍋，馬克西三分球12投6中，貢獻了30分，哈登除攻下17分，另送出10次助攻，哈里斯（Tobias Harris）有16分、11籃板的雙十成績。

塞爾蒂克塔特姆攻下全場最高36分，並抓下10個籃板，布朗（Jaylen Brown）貢獻24分，史瑪特（Marcus Smart）則有14分進帳。

© 2023 AFP