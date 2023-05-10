約基奇繳大三元 金塊轟垮太陽季後賽聽牌

（法新社丹佛9日電） 在約基奇繳出29分、13籃板、12助攻的大三元成績率領下，金塊今天118比102轟垮太陽，以3比2在NBA季後賽次輪聽牌。

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美國職籃NBA西區頭號種子丹佛金塊，在季後賽次輪打完4戰後，和鳳凰城太陽2比2戰成平手。

今天回到主場打第5戰，首節小波特（Michael Porter Jr.）包括三分球5投4中在內，6次出手命中5球，金塊靠他單節砍進14分的帶領，以35比24領先太陽達兩位數。

次節，太陽在26比40落後14分之際，拉出一波22比7攻勢，在羅斯（Terrence Ross）砍進三分球後反倒以48比47超前。金塊在約基奇（Nikola Jokic）回敬一記三分彈後，50比48要回領先，並在上半場打完握有52比49優勢。

下半場開打後，金塊打出27比9攻勢將領先拉開，3節結束後以91比74領先17分。

末節金塊再以13比6攻勢開局，領先達本場比賽最多的24分，也為比賽勝負定調，最終金塊以16分差距輕鬆獲勝。

金塊今天獲勝後在7戰4勝制的系列賽率先聽牌，台灣時間12日有機會在太陽主場闖進西區冠軍賽。

太陽今天三分球27投9中，命中率3成33輸給金塊的4成81，整體投籃命中率4成32也不如金塊的4成94，是落敗的關鍵。

金塊除約基奇有大三元的表現，板凳出發的布朗（Bruce Brown）攻下25分，小波特、莫瑞（Jamal Murray）分別拿下19分，高登（Aaron Gordon）也有10分入袋。

布克（Devin Booker）攻下太陽全隊最高的28分，杜蘭特（Kevin Durant）有26分、11籃板的雙十成績，艾頓（DeAndre Ayton）進帳14分。

© 2023 AFP