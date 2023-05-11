布朗森打滿全場轟38分 尼克滅熱火延長季後賽戰線

（法新社紐約10日電） 布朗森今天打滿全場並轟下38分，率尼克在主場以112比103擊敗熱火，將季後賽次輪戰線延長，目前在系列賽仍以2比3落後。

廣告 繼續瀏覽後續

邁阿密熱火在季後賽次輪打完4戰後，以3比1掌握聽牌優勢，今天到紐約尼克主場打第5戰，盼能上演「老8傳奇」，率先闖進東區冠軍賽。

首節雙方命中率都不理想，兩隊三分球命中率都只有2成22，熱火整體投籃命中率3成64優於尼克的3成，在斯特魯斯（Max Strus）、巴特勒（Jimmy Butler）分獲8分、6分聯手下，熱火首節24比14領先10分。

次節尼克打出18比2開局，反以32比26超前，但熱火一波9比0攻勢要回領先。雙方一陣拉鋸後，布朗森（Jalen Brunson）遠投近切連拿6分，尼克再度掌握領先優勢。兩隊殺得難分難解之際，藍德爾（Julius Randle）中場前1.1秒砍進一記三分球，幫助尼克在上半場50比47領先。

下半場開打後，尼克一波23比7的猛烈攻勢，讓他們轉眼將領先擴大到19分，熱火雖靠馬丁（Caleb Martin）從板凳殺出，單節獨拿9分拉近分差，但前3節打完，尼克84比74領先熱火達兩位數。

末節熱火曾在巴特勒一次兩罰中1後，追到只剩2分落後，但哈特史坦（Isaiah Hartenstein）灌籃得手、巴瑞特（RJ Barrett）兩罰俱中，助尼克將領先拉開到6分，終場以9分之差贏球。

尼克今天獲勝，在系列賽扳成2比3。仍握有聽牌優勢的熱火，台灣時間12日將回到主場作戰，有機會在家搶下東區冠軍賽門票。

布朗森此役轟下全場最高38分，巴瑞特、藍德爾分別攻下26分、24分。

熱火巴特勒、阿德巴約（Bam Adebayo）分獲19分、18分，板凳出發的羅賓遜（Duncan Robinson）獲17分，斯特魯斯、替補的馬丁，分別進帳14分、11分。

© 2023 AFP