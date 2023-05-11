柯瑞奪27分退湖人 勇士保住衛冕一線生機

（法新社舊金山10日電） 勇士的柯瑞今天奪得27分，魏金斯、葛林也分別砍進25分、20分，在季後賽次輪第5戰121比106獲勝，在系列賽追成2比3，也暫時保住爭取衛冕的一線生機。

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美國職籃NBA衛冕軍金州勇士，這次季後賽打得跌跌撞撞，今天在次輪1比3落後的情況下，在主場迎戰洛杉磯湖人。

背水一戰的勇士，此役在柯瑞（Stephen Curry）飆進一記三分球後，17比5領先達兩位數。湖人一陣追趕拉近，並在芮維斯（Austin Reaves）兩罰俱中之際，將落後追到剩下兩分。勇士靠普爾（Jordan Poole）讀秒階段切入後的拋投得手，在首節32比28領先。

次節湖人打出13比8開局，在詹姆斯（LeBron James）兩罰俱中後1分超前。勇士在葛林（Draymond Green）進球後要回領先，並靠魏金斯（Andrew Wiggins）的「三分打」擴大分差。在柯瑞砍進壓哨的大號三分球後，勇士上半場70比59領先湖人達兩位數。

勇士第3節在魏金斯的灌籃後，將領先擴大到整場比賽最多的18分。湖人則在施洛德（Dennis Schroder）飆進三分球、詹姆斯上籃得手後，兩度將落後縮小到剩下11分差距。3節打完時，勇士93比82維持11分領先優勢。

末節湖人在芮維斯砍進三分球後，一度將落後縮小到9分。勇士暫停過後，靠柯瑞連拿5分，再將分差拉開到兩位數，自此勇士保持兩位數的安全距離，最終以15分之差獲勝。

勇士此役贏球扳回一城，目前在系列賽仍以2比3落後，接下來將到湖人主場踢館，盼能一舉扳平戰局。

勇士柯瑞攻下全場最高27分，並送出8次助攻，魏金斯貢獻了25分，葛林有20分、10籃板的雙十成績，培頓（Gary Payton II）與替補的普爾分別進帳13分、11分，湯普森（Klay Thompson）雖獲10分，但包括三分球6投2中在內，12次出手僅投進3球，手感明顯不佳。

詹姆斯攻下湖人全隊最高25分，戴維斯貢獻23分、9籃板，羅素（D'Angelo Russell）、芮維斯都拿下15分，板凳出發的施洛德則有14分進帳。

© 2023 AFP