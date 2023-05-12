喬科維奇克服手肘傷勢 稱艾卡拉茲為強勁對手

（法新社羅馬11日電） 塞爾維亞男網名將喬科維奇（Novak Djokovic）最近手肘受傷，他今天說西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）是他在義大利公開賽的強勁對手，還跟粉絲說他覺得自己「狀態很好」。

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大會頭號種子喬科維奇曾6度封王，他明天參加這場紅土賽事時，將準備把男網世界第一寶座讓給艾卡拉茲。

艾卡拉茲最近手感火燙，在巴塞隆納與馬德里紅土賽事接連奪冠，他在義大利首都羅馬只要再打一場比賽，就能在本月舉行的法國公開賽（French Open）前，登上世界球王寶座。

喬科維奇說：「打完這場賽事後，他將成為世界第一，如果這件事發生了，他也是當之無愧。他的球風令人欽佩、水準很高。毫無疑問，他是這場賽事的強勁對手。」喬科維奇將捍衛他的冠軍，明天首戰將對上阿根廷選手艾切維利（Tomas Etcheverry）。

喬科維奇1月在澳洲公開賽（Australian Open）贏得追平紀錄的第22座大滿貫金杯，但因為拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，沒有參加3月的美國硬地賽事印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）。

35歲的喬科維奇在歐洲紅土網賽球季打得不順遂，在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）前16強與斯普斯卡公開賽（Srpska Open）8強賽遭到淘汰，之後又因手肘問題退出馬德里公開賽。

但喬科維奇今天說，他已克服了困擾這個賽季的身體問題。他又說：「現在一切都很好。來到這個階段，總會有些事情困擾着你。」

「這很正常。當你不再是20到25歲時，就會比以前經歷多一點這種事。我現在覺得很好…在我的職涯中，羅馬對我而言一直是非常棒的賽事。我在這場賽事成功了很多次，都打進決賽。」

「這是我最成功的紅場賽事。在進入法國公開賽時，這可以是很棒的跳板，我想在巴黎拿出我的最佳表現。」

© 2023 AFP