塔特姆末節回神砍4記三分彈 塞爾蒂克逼出殊死戰

（法新社費城11日電） 前3節三分球6投0中的塔特姆，末節的關鍵時刻砍進4記三分球，率塞爾蒂克95比86客場擊敗76人，系列賽3比3扳平，14日將在主場爭取晉級東區冠軍戰的機會。

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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天和費城76人一路激戰，綠衫軍主將塔特姆（Jayson Tatum）前3節完全找不到準星，三分球6投0中，13次出手只命中1球，拿下3分，但在球隊最需要他的第4節大爆發，5次在三分線外出手命中4球，單節強取16分比76人全隊還多，成為塞爾蒂克贏球關鍵。

76人前役靠恩比德（Joel Embiid）灌進33分、馬克西（Tyrese Maxey）也搶下30分聯手，在延長賽後客場擊敗塞爾蒂克，在系列賽3比2聽牌。

今天回家打第6戰，76人有機會在主場球迷面前搶下東區冠軍戰第1張門票，但塞爾蒂克開賽打出15比3攻勢，很快取得兩位數領先，首節29比22領先76人。

次節史瑪特（Marcus Smart）跳投得手後，塞爾蒂克將領先拉開到整場比賽差距最大的16分。76人雖在恩比德籃下放進兩分後，將分差壓縮到個位數，但史瑪特進球再將塞爾蒂克的領先擴大到兩位數，不過馬克西中場前6.1秒的三分彈再將落後縮小到個位數。上半場打完，塞爾蒂克50比43維持7分領先。

下半場比賽，76人在哈登（James Harden）兩罰俱中後，完成一波9比0攻勢，反以64比62超前，靠着單節30比21的攻勢，在前3節結束時，以73比71逆轉。

末節兩隊不斷糾纏，塞爾蒂克在塔特姆接連飆進三分球後，以92比84領先，最終以9分之差獲勝。

史瑪特攻下塞爾蒂克全隊最高22分，塔特姆有19分、9籃板、6助攻、2抄截、6阻攻的全方位演出，布朗（Jaylen Brown）和板凳出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）分獲17分、16分，威廉斯三世（Robert Williams III）有10分進帳。

76人的恩比德和馬克西都攻下全場最高26分，恩比德另抓下10個籃板。哈登雖獲13分，但三分線外6次出手全部落空。

© 2023 AFP