約基奇大三元輕取太陽 金塊晉級西區決賽

（法新社鳳凰城11日電） 約基奇今天繳出大三元成績單，金塊在他帶領下一路領先，最終125比100輕鬆擊敗太陽，4比2率先晉級西區決賽。

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美國職籃NBA丹佛金塊在季後賽次輪打完5戰後以3比2聽牌，背水一戰的鳳凰城太陽今天回到主場出賽，但主力控衛保羅（Chris Paul）、先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）都因傷無法出賽，成為太陽欲扳平戰局的大利空。

此役開打後，金塊於27比26僅領先1分之際，在卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）獨得9分的帶領下，打出17比0的猛攻，一口氣將分差拉開。金塊在單節轟下超過40分的情況下，首節就以44比26領先太陽達兩位數。

次節開打不久，金塊就在莫瑞（Jamal Murray）兩罰俱中後，首度領先達20分，接着更在布朗（Bruce Brown）進球後，將領先擴大到30分。

中場前1.8秒，高登（Aaron Gordon）兩罰全進，金塊上半場以81比51領先30分。

金塊上半場的整體投籃命中率是高得嚇人的6成17，光在禁區就拿下比太陽多22分的44分，還利用太陽的8次失誤拿下16分，這些都是上半場分差能拉開的關鍵。

太陽的杜蘭特（Kevin Durant）第3節6投5中拿下11分，不過全隊只比金塊多拿3分，分差縮小有限，因此金塊在3節打完後，仍以103比76握有27分領先優勢。末節太陽無力回天，最終金塊以25分的差距輕鬆贏球。

金塊今天獲勝，以系列賽4比2的成績淘汰了太陽，收下第1張西區冠軍戰入場券，這也是他們繼2019-2020球季後，再度闖進分區決賽。

金塊西區冠軍賽的對手，將是金州勇士與洛杉磯湖人系列賽的贏家，湖人目前以3比2聽牌。

金塊的約基奇（Nikola Jokic）今天繳出32分、10籃板、12助攻的大三元成績，莫瑞貢獻了26分，卡德威－波普也挹注21分。

太陽方面，潘恩（Cameron Payne）此役攻下全隊最高的31分，杜蘭特有23分進帳；布克（Devin Booker）此役雖獲12分，但13次出手僅命中4球，手感明顯不佳。

© 2023 AFP