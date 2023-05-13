比利時足球黃金世代解體 韋素引退國家隊

（法新社布魯塞爾12日電） 比利時足球隊中場國腳韋素（Axel Witsel）今天宣布自國家隊引退。他為「紅魔」效力15年、出賽130場，是比利時「黃金世代」一員。

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34歲的韋素目前效力西甲馬競，他透過社媒平台宣布：「經過慎重考慮並帶着激動心情，我決定自國家足球隊引退。」

比利時籍的韋素說法語，他的職業足球員生涯發跡於比甲職業聯賽的標準列日（Standard Liege），2008年3月披國家隊戰袍處女秀就進球，為比利時征戰2014、2018、2022世界盃，以及2016、2020歐國杯。

在韋素之前，包括哈札德（Eden Hazard）、阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）、二號國門米洛列特（Simon Mignolet）等一干30多歲的同期隊友，都宣布高掛國家隊釘鞋。

比利時國家隊目前僅費爾通亨（Jan Vertonghen）的147場國腳資歷優於韋素。韋素等人紛紛引退，象徵撐起近10年比利時紅魔盛世的「黃金世代」謝幕。

職司防守中場的韋素，今年3月遭比利時總教練泰德斯科（Domenico Tedesco）割愛，無緣出征2024年歐國杯資格賽首戰對瑞典。

比利時在2018俄羅斯世足取得隊史最佳的第3名，但去年底在卡達世界盃分組預賽即被淘汰，泰德斯科將世足26人國腳陣容一口氣換掉10個，擺明進入換血重建。

© 2023 AFP