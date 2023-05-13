熱火擊敗尼克 闖進NBA東區決賽

（法新社邁阿密12日電） 邁阿密熱火隊今天以96-92擊敗紐約尼克隊，在系列賽中以4比2晉級。

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熱火隊的巴特勒（Jimmy Butler）得24分，阿德巴約（Bam Adebayo）得23分，他們兩人帶領熱火隊連續第二年進入東區決賽，也是自2020年以來的第3次。

熱火隊同時也是自1999年尼克隊以來，第1支進入分區決賽的第8種子隊伍，他們在首輪擊敗頭號種子公鹿隊，然後在6場艱苦大戰中擊敗尼克隊。

巴特勒對美國運動媒體ESPN表示，爭取勝利這件事，我們做得比其它事都好。

「我們整年都在參加這樣的比賽。為此已經作好準備，我們會堅持到最後。」

熱火隊今天面臨尼克隊後衛布朗森的精彩表現，布朗森得到41分，但在比賽還剩16.4秒時卻出現關鍵失誤，當時尼克隊僅落後2分。

比賽還剩不到1分鐘時，熱火以92比86領先，當時熱火隊後衛文森（Gabe Vincent）在邊線搶球時肘擊布朗森的臉，被判惡意犯規。

布朗森2罰全中，然後哈特（Josh Hart）上籃得分，紐約隊將分差縮小到2分，但布朗森在巴特勒和斯特魯斯（Max Strus）包夾下出現失誤，巴特勒2罰全中，熱火再次擴大領先優勢。

阿德巴約在上半場得到17分，他在第二節的11分幫助熱火隊扭轉落後的局勢。

他拿下9個籃板，2次抄搶和1次阻攻，他的扣籃讓熱火在比賽還剩1分5秒時領先6分。

勞瑞（Kyle Lowry）為熱火隊貢獻11分、9次助攻和2次抄截，熱火隊全場僅有7個三分球，但罰球線25投23中。

© 2023 AFP