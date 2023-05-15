巴薩作客擊敗西班牙人 睽違4年再次西甲封王

（法新社巴塞隆納14日電） 西甲足球聯賽（La Liga）巴塞隆納今天4比2擊敗西班牙人（Espanyol），從宿敵皇家馬德裏手中奪回冠軍，也是自2019年後再次登上西甲王座。

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巴薩在客場奪得隊史第27座西甲金杯，但員賽後相互慶賀時，出現地主球迷闖入賽場、巴薩球員倉皇跑離的難堪畫面。

萊萬多夫斯基（Robert Lewandowsk）獨進兩球，巴爾德（Alejandro Balde）與孔德（Jules Kounde）也有進球；西班牙人靠普阿多（Javi Puado）、何塞盧（Joselu）於比賽尾聲各進一球讓地主免於抱蛋。

巴薩近年場內場外風波不少，但這次奪冠反映他們已改正，2021年11月臨危受命接下帥印的哈維（Xavi Hernandez）拿到首個重要金杯。

由於球隊財務狀況吃緊，球團主席拉波塔（Joan Laporta）的重建補強在去年夏天備受批評；巴薩當時形同寅吃卯糧、不顧球隊日後財政砸重本網羅球員。

雖然稍早於歐冠遭淘汰是一項挫敗，但巴薩1月贏得西班牙超級盃，如今在本季還剩4場比賽時提前封王。

© 2023 AFP