防守滴水不漏萊萬開季火熱 巴薩封王關鍵

（法新社巴塞隆納14日電） 西甲足球聯賽（La Liga）巴塞隆納今天4比2擊敗西班牙人（Espanyol），自2019年後再次登上西甲王座。

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由於球隊財務狀況吃緊，球團主席拉波塔（Joan Laporta）的重建補強在去年夏天備受批評；巴薩當時形同寅吃卯糧、不顧球隊日後財政砸重本網羅球員。

巴薩過去多年向以攻擊火力着稱，球隊先後擁有羅納迪諾（Ronaldinho）、梅西（Lionel Messi）等得分機器，但本季封王卻是靠密不透風的防守。巴薩本季目前34場比賽一共只掉13球，遠比其他各隊少。

克利斯坦森（Andreas Christensen）季前從英超切爾西自由轉會，來到巴薩後完美融入球隊，另一中後衛隊友阿拉烏霍（Ronald Araujo）也繳出堪稱世界頂級後衛的表現，兩人讓巴薩後防宛如銅牆鐵壁。

攻擊端方面，巴薩去年夏天從德甲拜仁慕尼黑網羅萊萬是矚目重磅交易，這位波蘭前鋒名將也拿出該有的身手。

萊萬目前以21個進球暫居西甲進球王，大部分都是在去年世足賽前他狀況巔峰時踢進。34歲的萊萬去年8到10月賽季之初在11戰里攻入13球，讓巴薩得以開季就站在領先群。今晚他在做客西班牙人之戰梅開二度，則幫球隊早早鎖定勝局。

儘管巴薩傳統上主打4-3-3陣型，但哈維今年1月開始把18歲新星加維（Gavi）擺在左翼鋒。加維既能衝擊對方內線也能成為隊上第4名中場多一個人傳控，攻守兩端都獲提升。

巴薩靠這套新陣型在西班牙超級盃擊敗皇馬，並在西甲拉出一波7連勝。

巴薩之前兩任教頭科曼（Ronald Koeman）與塞提恩（Quique Setien）執教期間，在西甲難與皇馬與馬競匹敵，也是這幾年無法奪冠的原因之一，但哈維讓狀況改觀，上賽季剛接掌兵符後就擊敗這兩支難纏對手，本季也保持水準。

© 2023 AFP