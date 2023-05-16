詹姆斯與湖人隊準備對付「怪物」約基奇

（法新社洛杉磯16日綜合外電報導）洛杉磯湖人隊和主將詹姆斯將在美國時間周二的西s區季後賽決賽中，努力克服對手約基奇和金塊隊帶來的巨大挑戰。

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洛杉磯湖人隊將在美國時間16日晚上的西區冠軍戰面對約基奇（Nikola Jokic）與丹佛金塊隊的巨大挑戰。湖人隊在擊敗衛冕冠軍金州勇士隊後，距離重返美國職籃NBA總冠軍賽僅差4場勝利。

現在，湖人隊的詹姆斯（LeBron James）和防守明星戴維斯（Anthony Davis）正在策畫如何伏擊金塊隊。這場對決看來像是2020年季後賽重演，當時湖人隊在系列賽中是以4-1獲勝，後來更拿下當年NBA總冠軍。

詹姆斯說，「他們整年表現出色。我們非常尊重金塊。他們的教練非常好，我們也深知小醜（約基奇）和完全康復的莫瑞為比賽帶來的動力。」

戴維斯則表示，湖人隊打算仔細研究2020年系列賽影片，試圖設計一個能讓約基奇和金塊隊陣容無效的作戰計畫。

約基奇目前狀態驚人，他在對鳳凰城太陽隊的系列賽中拿下場均大三元，平均得34.5分，籃板13.2個，助攻10.3次。

湖人隊總教練漢姆（Darvin Ham）將約基奇描述為「在洛磯山脈等待我們的怪物」。

漢姆談到約基奇表示，「你講的是一位兩屆年度MVP，隸屬於一支非常均衡的隊伍，饑渴，有着極佳的合作與化學反應，很好的運動能力，也能投籃，所有的這些。」

他進一步表示，「所以，這是一項艱巨的任務，但他們也一定會防守我們，所以我們將如同既往作好賽前功課，為雙方第一戰做好準備。」

© 2023 AFP