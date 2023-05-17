約基奇超狂大三元率金塊奪勝 戴維斯40分難救湖人

（法新社丹佛16日電） 約基奇今天奪下34分、21籃板、14助攻的超狂大三元，讓戴維斯即便轟下40分也無濟於事，最終金塊132比126在NBA西區冠軍賽首戰獲勝。

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美國職籃NBA丹佛金塊今天在主場進行的第1場西區冠軍賽迎戰洛杉磯湖人，此役金塊在高登（Aaron Gordon）灌籃後，就以20比9領先達兩位數。首節金塊得分多點開花，先發5人都有得分進帳，且約基奇（Nikola Jokic）單節搶下12個籃板，比湖人全隊的6個籃板多一倍，因此以37比25領先。

次節湖人詹姆斯（LeBron James）兩罰1中，將落後縮小到9分，但約基奇的三分彈幫金塊要回兩位數領先。在莫瑞（Jamal Murray）帶球，於中場前1.1秒投籃命中後，金塊上半場72比54領先湖人。

下半場開打後，金塊在約基奇砍進一記三分球下，一度領先達21分。湖人利用八村壘（Rui Hachimura）上籃、芮維斯（Austin Reaves）與戴維斯（Anthony Davis）陸續兩罰俱中，連追6分拉近分差。金塊靠約基奇飆進三分線外的壓哨三分球，在3節打完後，以106比92保持領先。

末節湖人打出8比2開局追近分差，之後幾度將落後追到剩下3分差距。終場前26.1秒，約基奇兩罰俱中，落後5分的湖人原本還有機會一搏，但詹姆斯發生失誤，芮維斯犯規爭取時間，在約基奇兩罰中1後，金塊以6分之差留下勝利。

金塊拿下西區冠軍賽首戰勝利，在7戰4勝制系列賽1比0領先，19日將繼續在主場打第2戰。

金塊今天抓下47個籃板，比湖人多了17個，是贏球關鍵之一。

金塊此役包括先發5人在內，全隊有6人得分破十。約基奇有34分、21籃板、14助攻、2阻攻的亮眼表現，莫瑞也貢獻了31分，卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注21分，小波特（Michael Porter Jr.）有15分、10籃板的雙十成績。

湖人的戴維斯今天奪下40分、10籃板，詹姆斯有26分、12籃板、9助攻的准大三元演出，芮維斯、替補的八村壘分別攻下23分、17分。

© 2023 AFP