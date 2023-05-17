馬刺喜獲NBA狀元簽 料選「法國怪物」溫班亞馬

（法新社紐約16日綜合外電報導）今天在NBA選秀順位「樂透」抽籤喜獲「狀元簽」的馬刺，料將網羅「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）。

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能參加美國職籃NBA選秀順位「樂透」抽籤的，是本季未能晉級季後賽的14隊。例行賽戰績最差的底特律活塞、休士頓火箭和聖安東尼奧馬刺，抽中狀元簽的機率最高，依照目前的規則，3隊抽中狀元簽的機率均為14.0%。

馬刺今天由球團高層何特（Peter J. Holt）代表，一舉拿下狀元簽，榜眼簽、探花簽分別由夏洛特黃蜂、波特蘭拓荒者獲得，第4順位則歸火箭所有。

獲得狀元簽的馬刺，幾乎可以確定會選NBA史上最受關注的新秀之一，身高7��3�跡ㄔ�221公分）的19歲法國長人溫班亞馬，外界預料他進到NBA後能立即展現影響力。

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「他是一個不可思議的年輕人，現在才19歲，但顯然會是一代長人。」

這是馬刺第3次贏得樂透選秀狀元簽，前兩次他們用狀元簽簽下的球員，都讓球隊收穫滿滿。

馬刺1987年選進「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、1997年再挑中「石佛」鄧肯（Tim Duncan），兩人是目前的總教練帕波維奇（Gregg Popovich）率隊5次拿下總冠軍的重要基石。

本季馬刺戰績22勝60負，並列聯盟倒數第2。

帕波維奇過去與國際球員吉諾布里（Manu Ginobili，阿根廷籍）、帕克（Tony Parker，法國籍）合作十分成功，現在可望再與溫班亞馬攜手打造新的「馬刺王朝」。

第5到第14順位依序是活塞、魔術、印第安納溜馬、華盛頓巫師、猶他爵士、達拉斯獨行俠、魔術、奧克拉荷馬雷霆、多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘。

© 2023 AFP