巴特勒助熱火以123-116戰勝塞爾蒂克

（法新社波士頓18日電） 巴特勒的35分和全隊第3節的燙手錶現，讓第八種子邁阿密熱火隊今天在波士頓舉行的NBA東區決賽第一場比賽中，以123-116戰勝塞爾蒂克隊。 熱火隊在第2節曾以13分落後，不過他們從塞爾蒂克搶走主場優勢，在第3節以46-25的比分領先對手，取得比賽控制權。 塔特姆（Jayson Tatum）是塞爾蒂克7日戰勝費城76人隊的關鍵，他今天拿下30分，但最後幾分鐘出現了2次關鍵失誤。 巴特勒（Jimmy Butler）貢獻5個籃板、7次助攻和6次抄截。阿德巴約（Bam Adebayo）得到20分，8個籃板和5次助攻；斯特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）、馬丁（Caleb Martin）和勞瑞（Kyle Lowry）各為熱火拿下15分。

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熱火隊今天表現均衡而強大，巴特勒告訴透納廣播公司（TNT），「這只是展示了我們擁有的一群人」，「這麼多不同的人，以這麼多不同的方式站出來，夜以繼日，我們一整年都在這樣做。」 巴特勒第1節拿12分，代表他在季後賽有7場比賽的第1節得分，都達到兩位數。

雙方這場比賽你來我往，兩隊在第1節都曾領先4分以上，第1節領先易主的情形更達13次，最終塞爾蒂克是以30-28進入第2節，塔特姆在第2節開始升溫，塞爾蒂克將優勢擴大到13分，然後以66-57進入中場休息。

上半場波士頓在禁區以40-16領先熱火隊，史瑪特（Marcus Smart）送出10次助攻，維持進攻積極性，也創下半場職涯新高。

威廉斯（Robert Williams）是塞爾蒂克4名在半場結束前得分達兩位數的球員之一，他的4個進攻籃板幫助塞爾蒂克在二次得分上取得11-2的優勢。

熱火隊在第3節反擊，並以12分的領先優勢進入最後1節。熱火全隊上半場失誤高達11次，但第3節只有1次，他們在各方面都佔有優勢。

波士頓隊以7-0的比分開始第4節的追擊，在比賽還剩2分31秒時，僅落後4分。 邁阿密三分球31投16中，而塞爾蒂克隊三分線29投僅10中。

塞爾蒂克將在後天的第2戰嘗試交出好成績，但巴特勒表示熱火不會滿足於在前2場比賽中各勝1場。巴特勒說「今晚我們完成了我們的工作」，「但另一項任務要在2天內完成。」這是4年來熱火和塞爾蒂克第3次在分區決賽相遇。

© 2023 AFP