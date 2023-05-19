末節找回三分準星 金塊西區冠軍賽2連勝湖人

（法新社丹佛18日電） 今天NBA西區冠軍賽第2戰的末節，金塊找回三分準星，莫瑞飆進4記三分彈、全隊投進7個三分球，以108比103逆轉擊敗湖人，主場拿下2連勝後，目前在系列賽2比0領先。

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美國職籃NBA丹佛金塊在西區冠軍賽首戰，靠約基奇（Nikola Jokic）拿下34分、21籃板、14助攻的超級大三元轟垮洛杉磯湖人後，今天繼續在主場迎敵。

湖人此役打出6比0開局取得領先，金塊在約基奇上籃得手後超前；首節兩隊勢均力敵，以27比27戰成平手。

次節開打後，湖人拉出一波9比0攻勢，並在戴維斯（Anthony Davis）兩罰俱中後領先11分；但金塊在約基奇完成「3分打」帶起8比0反撲，一度將落後縮小到剩下1分。此時，詹姆斯先進球，再助攻給八村壘（Rui Hachimura）第一時間灌籃，讓湖人上半場53比48領先。

此役的上半場，湖人板凳出發的八村壘包括一記三分球在內，7次出手全部命中，加上兩罰俱中，個人獨得17分；另外，金塊三分球16投4中，命中率僅2成5，是湖人半場打完領先的關鍵。

下半場湖人靠一波15比9開局領先達兩位數，金塊在64比74落後下連續拿分，並於莫瑞（Jamal Murray）進球後扳平。此時湖人靠罰球與施洛德（Dennis Schroder）跳投連拿5分，金塊的約基奇在籃下將球撥向籃框時，戴維斯被吹了妨礙中籃，因此金塊拿下兩分，湖人3節打完以79比76領先3分。

末節金塊找回外線準星，在81比83落後之際，莫瑞飆進3記三分彈，布朗（Bruce Brown）、小波特（Michael Porter Jr.）也各投進一記三分球，加上湖人只靠戴維斯罰進1分，讓金塊反而領先12分奠定勝基，最終5分差距獲勝。

莫瑞第4節包括三分球5投4中在內，7次出手命中6球，單節灌進23分，加上全隊單節13次在三分線外出手命中7球，成為金塊逆轉獲勝的關鍵。

金塊在主場拿下2連勝，在7戰4勝制西區冠軍賽2比0領先，兩隊21日將轉往湖人主場打系列賽第3戰。

此役金塊5人得分達兩位數，莫瑞轟下全場最高37分，並抓下10個籃板，有雙十演出；約基奇有23分、17籃板、12助攻的成績，連兩戰有大三元表現，小波特也貢獻了16分。

詹姆斯和芮維斯（Austin Reaves）都攻下湖人最高的22分，板凳暴徒八村壘10投8中搶下21分，戴維斯則交出18分、14籃板的雙十成績。

© 2023 AFP