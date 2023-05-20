巴特勒表現卓越 帶領熱火隊擊敗塞爾蒂克

（法新社洛杉磯20日電） 邁阿密熱火隊今天在NBA東區決賽以111-105擊敗塞爾蒂克，在系列賽中以2-0領先，巴特勒（Jimmy Butler）在第4節率領球隊反擊功不可沒。

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熱火隊護身符巴特勒全場得到27分，身為第8種子的熱火是連續第2場在波士頓取得勝利，如果塞爾蒂克想進NBA總決賽，他們還有一座高山要爬。

熱火隊在第4節稍早曾落後多達11分，塞爾蒂克在最後還剩不到7分鐘時時，領先多達9分。

但巴特勒在第4節最後幾分鐘帶領熱火以20-9的驚人表現扭轉比賽，讓熱火只差2勝就可重返NBA總冠軍賽，接下來7戰4勝的系列賽將轉往邁阿密舉行第3和第4場。

興高采烈的巴特勒在賽後採訪說，「大家從不放棄，從不放棄，我們喜歡和彼此一起打球─我們對彼此充滿信心和信任。」

巴特勒拿下的27分中，有9分來自第4節的反攻，這位邁阿密球星在第4節中段與塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）言語激烈衝突後，似乎整個人的戰鬥力都爆發出來。

比賽末期塞爾蒂克是以96-89領先，但熱火隊一波毀滅性攻勢，扭轉了勝負。 巴特勒事後談到他與威廉姆斯的衝突時說，「只是健康的競爭，我喜歡它。」

「我總是來這裡比賽，有時我喜歡說話，但只要我們贏了，我就很好。」

巴特勒全場也得到板凳球員的火力支援，馬丁（Caleb Martin）得到25分，阿德巴約（Bam Adebayo）得22分16籃板和9次助攻。

© 2023 AFP